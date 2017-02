Éxito da IV edición da Feira de Oportunidades en Ordes

Ordes, 13 de febreiro do 2017 – A IV Feira de Oportunidades volveu a demostrar o interés que este tipo de accións desperta nos veciños de Ordes e da bisbarra.

Os locais da Praza de Abastos de Ordes acolleron unha vez máis a liquidación de sectores como o téxtil, calzado, deportes, perfumería, bixutería, decoración ou moda infantil entre outros.

Ao longo das tres xornadas centos de persoas pasaron polos distintos stands non só a ver se non tamén a comprar xa que as ofertas situábanse na maioría dos casos por debaixo dos 15 euros polo que a Feira de Oportunidades de Ordes fai honra ao seu nome.

Unha vez máis os comerciantes alabaron a ubicación e algún incluso comentou que os locais da Praza de Abastos de Ordes terían que abrirse en máis ocasións xa que son perfectos para o comercio.

A presenza dunha monitora para atender aos cativos foi outra das cousas máis agradecidas sobre todo polos país.

A IV Feira de Oportunidades de Ordes pecha con moi boas sensacións e pensando xa na seguinte cita.