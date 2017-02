Presentada a XXXIV Festa da Filloa de Lestedo

Compostela 21 de febreiro do 2017 – Onte foi presentada no Hostal dos Reis Católicos a 34º Festa da Filloa de Lestedo que se celebra o domingo 5 de marzo.

A Festa da Filloa foi declarada no ano 2008 como Festa de Interese Turístico de Galicia. A festa converteuse en este tempo nunha das festas gastronómicas de Galicia máis consolidadas e que move cada ano arredor de 20.000 persoas aumentando edición tras edición tal como recordaba o alcalde Manuel Fernández Munín



Co ánimo de seguir mellorando e consolidando esta homenaxe a un dos pratos de Galicia por excelencia o programa de actividades crece cada ano:

Os días 24, 25, 26 e 28 de febreiro, 2, 3 e 4 de marzo celébranse as 2ª Xornadas Gastronómicas da Filloa de Boqueixón.

O Xoves 23 de febreiro, presentación da Semana da Filloa no Centro Comercial Compostela, El Corte Inglés.

Venres 3 de marzo, promoción da Festa da Filloa no programa da TVG Luar.

Sábado 4 de marzo, realización do programa Aqui Galicia, da TVG, desde Lestedo, no que se falará da Festa, e intervirán distintos grupos de Lestedo e Boqueixón así como personalidades da zona.

O Sábado 4 de marzo a partir das 16:30 h da tarde celébrase a V Carreira da Filloa, en colaboración coa empresa www.39segundos.com

O día da festa

Os actos previstos para o día grande son os seguintes:

Ás 12:30h. 2º Desfile Intermunicipal de Xenerais da Ulla.

Sobre a 13:30h., María Mera, actriz e presentadora, quen ten as súas orixes en Boqueixón, dirixirá os actos na Festa da Filloa.

Como pregoeira contamos con Ánxeles Vázquez, Conselleira do Medio Rural, persoa sempre implicada, moi coñecedora do noso municipio e que de moi bo agrado aceptou ser a pregoeira deste ano.

Na sesión vermouth e ó longo da xornada actuarán distintos grupos e charangas. Amenizarán a festa Loaira, Estralampo, TNT, O Recobio e As Pandereteiras da A.C. Rosalía de Castro.

As 17:00 horas darase paso ós Altos dos Xenerais do Ulla da parroquia de Lestedo.

As 18:30 horas, para rematar a festa contaremos coas orquestras Nevada e Olympus, que amenizarán unha verbena que chegará ata as 10 da noite.

No acto de presentación contamos coa presenza de Nava Castro Domínguez Directora da Axencia de Turismo de Galicia que falaba de coidar este tipo de eventos gastronómicos xa que son un recurso turístico moi importante



Na presentación participaron tamén, ademais do mencionado alcalde de Boqueixón Manuel Fernández Munín, José Manuel Iglesias Gómez portavoz da Comisión da Filloa de Lestedo, Orlando Vázquez empresario e inventor da máquina das filloas e José Manuel Canabal Vázquez presidente da Comisión da Filloa de Lestedo.