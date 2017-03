Lucas Macías conducirá esta semana a Real Filharmonía de Galicia

Compostela, 2 de marzo do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia celebra o seu concerto semanal de abono hoxe xoves na súa sede, o compostelán Auditorio de Galicia. A cita será ás 20:30 horas, baixo a batuta do mestre onubense Lucas Macías, que ademais de director é un gran intérprete do oboe.

O concerto comezará coa Sinfonía Shrunken (Sinfonía encolleita) do compositor austriaco Kurt Schwertsik (1935). A continuación soará a Sinfonía nº 2 do tamén austriaco Franz Schubert (1797-1828), considerado o introductor do romanticismo musical. A obra estreouse publicamente medio século despois da morte do autor.

E o concerto concluirá coa Sinfonía nº 2 do compositor romántico alemán Robert Schumann (1810-1856). A obra estreouse baixo a batuta do propio Mendelssohn con pouco éxito, o que lle levou a realizar modificacións e presentouna de novo once días máis tarde, cunha audición máis favorable.

A batuta de Lucas Macías

Como oboísta, Lucas Macías formouse nos conservatorios de Zúric e Friburgo (Alemaña). Proseguiu a súa formación na Academia Karajan da Filarmónica de Berlín e no Conservatorio de Xenebra. Foi oboe solista da Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam e oboe principal da Orquestra Mozart de Bolonia. Tocou como solista con múltiples agrupacións de toda Europa.

Macías estudou dirección de orquestra na Universidade de Música e Arte Dramático de Viena. Na actualidade é Director Asistente da Orquestra de París. Debutou como director no Teatro Colón de Buenos Aires. Dirixiu en varias ocasións a agrupacións como a Orquestra de Cámara de Xenebra, a Camerata da Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam e á propia Real Filharmonía de Galicia. Entre os seus próximos compromisos, poñerase á fronte da Orquestra Sinfónica da Radio Sueca, Orquestra da Radio de Noruega, Orquestra de Cámara de Lausana e en España da Orquestra Simfònica do Vallès. Desde 2012 é profesor na Universidade de Música de Friburgo.