O Rio Natura Monbus Obradoiro cae ante o Tecnyconta Zaragoza (85-59)

Compostela, 13 de marzo do 2017 – O Río Natura Monbus Obradoiro perdeu ante un Tecnyconta Zaragoza que sorprendeu co seu acerto desde a liña de tres nos primeiros minutos do encontro, ademais de conseguir o basket average (85-59).

Tratábase dun encontro difícil para o Río Natura Monbus Obradoiro. O equipo chegaba tocado tras a baixa de Adam Pechacek (operado o venres tras unha escordadura grave con rotura de ligamentos) e a de Shayne Whittington (a última hora por unha tendinite no xeonllo). Pero, a pesar das dificultades, os de Moncho Fernández saltaron á cancha convencidos de que o encontro non ía ser regalado e que se loitaría pola vitoria.

O Tecnyconta Zaragoza comezou o partido querendo romper estatísticas e anotou os seus primeiros 9 puntos desde a liña de tres (dous triplos de Benzing e un de García). Canastras convertidas que sorprendían ao equipo compostelán, con McConnell, Bendzius e Dulkys tentándoo desde o tiro exterior pero sen acerto. Así, tras unha falta persoal de Yusta a Norel, o equipo zaragozano conseguía converter un 2+1 que deixaba o marcador 12 a 0, ata que McConnell inaugurou o marcador visitante.

O conxunto aragonés superaba ao cadro galego, que non atopaba o acerto en ataque por moito que o tentase, chegando a 15 puntos de diferenza. Pero os de Moncho Fernández repuxéronse para recortar distancias e finalizouse o primeiro cuarto dez abaixo grazas a un triplo de Matulionis sobre a bucina (26-16).

A canastra desde 6,75 foi un aviso e os galegos continuaron coa súa reacción cun parcial de 1-6 que os puxo a só 6 puntos dos zaragozanos. O resto do cuarto foi un tira e afrouxa por parte de ambos os equipos: o Tecnyconta non conseguía aumentar as distancias e o Río Natura Monbus tampouco lograba achegarse máis no marcador. A falta de 01:30 para o descanso entrou en pista Rodrigo Gómez, xogador da canteira do Río Natura Monbus, para debutar na liga ACB. O partido chegou ao descanso cun 41-33 reflectido no electrónico.

Tras o paso polos vestiarios, Pustovyi encargouse de abrir o marcador do terceiro cuarto cun mate tras unha asistencia de McConnell e sería o encargado de anotar o primeiros seis puntos do cuarto que mantiñan ao equipo oito puntos por baixo dos zaragozanos. A partir dese momento, a falta de acerto volveuse en contra do Río Natura Monbus Obradoiro, que vía como as xogadas saían e as oportunidades xurdían pero non finalizaban en canastra. Así foi como a renda aumentou para finalizar o terceiro tempo con 23 puntos de diferenza (68-45).

Durante o último cuarto, o Río Natura Monbus Obradoiro non baixou os brazos e loitou para tentar rebaixar a distancia que lles separaba dos zaragozanos, con Nacho Llovet conseguindo moi boas canastras debaixo do aro, pero xa non foi posible a remontada. Os xogadores Artem Pustovyi e Nacho Llovet foron eliminados por faltas nos últimos minutos deste cuarto e finalizou o partido cunha bandexa de Bendzius, tras asistencia de Gómez, que deixaría o marcador en 85-59.

O Río Natura Monbus Obradoiro volve a casa para preparar o encontro do próximo sábado, ás 19.00 horas, cando recibirá en Sar ao Real Madrid.

FICHA TÉCNICA:

Tecnyconta Zaragoza 85: Sergi García (13), Juskevicius (8), Benzing (22), Jelovac (16), Norel (9) -quinteto inicial- Tomás Belas (1), Gecevicius (6), Barreiro (-) e Fotu (10).

Rio Natura Monbus Obradoiro 59: McConnell (10), Dulkys (12), Yusta (-), Bendzius (6), Pustovyi (17) -cinco inicial- Rodrigo Gómez (-), Matulionis (3), Llovet (8), Cárdenas (-) e Pozas (3).

Parciais: 26-16, 15-17, 27-12 e 17-14.

Árbitros: Conde, Perea e Munar.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 24 da liga Endesa disputado no pavillón Príncipe Felipe (Zaragoza) ante 5.171 espectadores.