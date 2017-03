Oroso aprobará hoxe uns orzamentos de 6,15 millóns de euros

Oroso, 30 de marzo do 2017 – O Concello de Oroso celebra hoxe ás 19:00 horas, a súa sesión ordinaria de marzo na que aprobarán inicialmente o orzamento municipal para 2017, que ascende a 6.154.426,92 euros e contempla máis de 1,76 millóns de euros en investimentos reais. Unhas contas que cumpren co principio de equilibrio orzamentario real, co obxectivo de estabilidade orzamentaria e de nivel de débeda.

Uns orzamentos que contan cunha achega de 1.763.766,32 euros destinada a investimentos reais en 2017, dos que o Concello de Oroso achegará 508.923,63 euros procedentes de fondos propios. Uns investimentos entre os que destacan as achegas destinadas a infraestruturas, deportes e ensino.

Así, o Concello destinará máis de 700.000 euros en melloras nas súas infraestruturas deportivas, das que máis do 50% destinarase a dous dos proxectos máis demandados pola cidadanía: a construción do novo campo de fútbol municipal e a ampliación da piscina municipal. Tamén se contemplan importantes achegas para mellorar o alumeado dos campos de fútbol de Sigüeiro e Deixebre, onde tamén se instalará unha rede de rego.

Infraestruturas

O Concello de Oroso tamén reserva unha importante achega para melloras nos centros educativos do municipio por máis de 110.000 euros. Ao agardado paso cuberto do CEIP de Sigüeiro, unirase este ano o peche da pista polideportiva do novo CEIP do Camiño Inglés como obras máis significativas. A achega máis importante, cuantitativamente falando, destinarase á mellora da rede viaria municipal.

O Concello de Oroso investirá 328.659,25 euros nun proxecto de mellora da rede viaria nos lugares de Piñeiro e a Costa – Zan (Trasmonte), Valverde-Berdomás (Vilarromarís), Piñeirón-Porto Avieira, Piñeirón-A Falmega, Rúa Celso Emilio Ferreiro e A Igrexa-Porto Avieira (A Gándara) e Mixoi-Castiñeiro Redondo (Calvente). Así mesmo, o Concello de Oroso destinará os 164.512,23 euros do Plan Complementario da Deputación á mellora da rede viaria nos lugares de Oroso de Abaixo (A Gándara) e A Igrexa (Deixebre).

A segunda achega máis cuantiosa é a destinada á reurbanización de tres rúas na capital municipal. Así, o Concello de Oroso investirá 169.481,07 euros na reurbanización da rúa Tras da Torre, 125.768,04 euros no Camiño do Refuxio e 70.299,63 euros para a reurbanización é a execución de beirarrúas na rúa do Barreiro.

A estes proxectos hai que sumar a reposición da sinalización horizontal nas principais estradas rurais do municipio, a reparación do chan do salón de plenos do Concello, a ampliación do alumeado público na Estación de Oroso, Alto de Vilanova e Vilalbarro, así como o cambio de pavimento do parque infantil do Carboeiro.