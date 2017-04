Manuel Iglesias Turnes en Brión a súa última novela “Que non te aten”

Brión, 28 de abril do 2017 – O escritor Manuel Iglesias Turnes (A Baña, 1950) presentará a súa última novela, “Que non te aten”, na sala de exposicións municipal do Concello de Brión.

Un acto que terá lugar hoxe venres 28 de abril, ás 20:30 horas, e na que o Manuel Iglesias Turnes estará acompañado pola historiadora Encarna Otero e pola concelleira de Servizos Sociais de Brión, Rosa Romero.

“Que non te aten” é unha novela ambientada no mundo rural galego contemporáneo e presenta a vida cotiá e relacións persoais e familiares nas grandes exploracións gandeiras. Unha presentación coa que a Biblioteca Municipal de Brión quere conmemorar o Día do Libro e que está aberta a toda a veciñanza.