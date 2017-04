O programa Coa lingua fóra da Deputación da Coruña remata este sábado en Compostela

Compostela, 28 de abril do 2017 – O programa Coa lingua fóra da área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña remata mañá sábado en Compostela despois de visitar máis de 40 concellos.

A cita é as doce do mediodía no Centro Sociocultural de Fontiñas. Coa lingua fóra chegará ao remate o sábado ás 12 no Centro Sociocultural de Fontiñas en Santiago de Compostela co espectáculo “A mestra Tomasa lendo e viaxando polo mundo”, para crianzas de 3 a 9 anos.

“Quixemos contribuír a eliminar prexuízos arredor da lingua, algúns moi arraigados e que prenderon xa na infancia e mocidade, os sectores en que, polos datos que manexamos, máis necesario é promover accións de promoción do uso da lingua porque é na franxa de idade en que máis está a diminuír a presenza do galego”, sinala a vicepresidenta e responsábel da área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín Rei, “Eses prexuízos son barreiras que frean o uso da nosa lingua e por iso consideramos interesante contribuír a desmantelalos e, neste sentido, a charla de Núñez Singala dá claves de maneira amena e próxima á mocidade”, explica Goretti Sanmartín.

O programa Coa lingua fóra incluíu dous espectáculos teatrais, “A mestra Tomasa lendo e viaxando polo mundo”, para público infantil e “Non sabes quen es”, para público xuvenil. A programación complétase cun obradoiro para público infantil con actividades manuais e de animación á lectura e unha charla para público xuvenil de Manuel Núñez Singala, director do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago.

“As propostas foron moi ben acollidas tanto polo profesorado como polo persoal responsábel dos distintos concellos e co programa quíxose achegar fundamentalmente a nenos e nenas a través doutras actividades, o teatro e obradoiros”, explica Jacobo Cabezas, representante da compañía Duende Sico e director e guionista dos espectáculos.

En total foron 28 actuación do espectáculo e o obradoiro infantil e 12 da obra e a charla destinada a público xuvenil con máis de 5.000 participantes. Pola súa parte, o coordinador do proxecto, José Romero, valorou a participación do persoal técnico e político dos concellos que están a colaborar na difusión de actividades, o que asegurou o éxito do público. Neste sentido, a actriz María dos Ángeles, que fai o papel da Mestra Tomasa, valorou ademais a participación do público infantil e xuvenil que mostrou interese e pasouno ben nas distintas actividades.