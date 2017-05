Ialma presenta en Compostela ‘Camiño. De Bruxelas a Santiago’

Compostela, 3 de maio do 2017 – O grupo de cantareiras Ialma presenta as oito e media da tarde, no Teatro Principal de Compostela, o seu traballo “Camiño, de Bruxelas a Santiago”.

Aínda que residentes en Bruxelas, Magali, Marisol, Natalia e Verónica están en conexión constante e vital coa súa terra de orixe: Galicia. A cultura e as tradicións galegas son logo os seus inesgotables gurgullos que lle permitiron construír ós poucos un repertorio de cantos e bailes coa pegada das súas raíces, mais adaptadas á súa nova realidade: a das mulleres de hoxe en contacto con diferentes culturas, diferentes linguas, diferentes estéticas.

IALMA é testemuña desta evolución musical e artística que comezou na tradición oral galega e aventurouse cara unha mestizaxe sorprendente con unha nova xeración de ritmos e tendencias. “Descubrirmos novas culturas musicais permítenos enriquecernos e coñecernos mellor”: é a mellor maneira de definir a evolución que fixo o grupo , contribuíndo así a perpetuar, renovar e facer evolucionar este tipo de música.

Non hai relación máis ó caso da palabra “camiño” que Santiago de Compostela, e aínda máis se quen vincula unha coa outra é un dos seus embaixadores máis orgullosos, Ialma: esas catro garbosas cantareiras que, despois de preto de 20 anos, cantan, tocan e bailan polo mundo enteiro a súa terra, Galicia.

Os camiños que levan a Santiago de Compostela son extensos e aconchegan paisaxes e pobos de Europa. Mais para a chea de galegos que deixaron a súa terra á procura dun traballo ou da liberdade, ata daquela esmagada pola ditadura, a peregrinación arelada é a que leva cara á cultura, cara ás raíces, cara a esa identidade que fai que un pobo teña algo para contar e para compartir.

Voces e percusión: Veronica CODESAL Natalia CODESAL Magali MENENDEZ Marisol PALOMO Guitarra e dirección artística: Quentin DUJARDIN (ou Maarten DECOMBEL) Acordeón diatónico: Didier LALOY (ou Jonathan DE NECK)

Espiritual para uns, iniciático ou simbólico para outros, o camiño é sempre un tempo rico en encontros, en descubertas, en cambios e en achegas. Sempre nesa andaina, e dando un enorme número de concertos polo mundo, foi a maneira na que Ialma fraguou e logo puíu con sosego Camiño, a expresión máis belida da madureza artística de Verónica, Magali, Natalia e Marisol.

Con este proxecto Ialma convídanos a unha experiencia musical inédita: a mestura da pegada da cultura e tradicións galegas coa variedade do mundo actual. O seu percorrido musical, enchoupado de herdanza galega que corre polas súas veas, é vivido aquí non como unha morriñenta saudade do País, senón como a expresión dunha identidade aberta da cidade que as viu nacer a todas elas: a Bruxelas cosmopolita, rica na súa multiculturidade e encrucillada de camiños do mundo, na que as raíces se atopan, cambian, comparten, mesturan e, por veces, fusiónanse.,

Camiño é a escolla manifesta de abertura ós mais; a cantiga de mulleres de hoxe, testemuñas dunha situación angurenta na que, por todo o lado, mallan no respecto, na tolerancia e maila na expresión das diferenzas.