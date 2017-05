Barahúnda presenta nas Crechas o seu último disco, ‘Múdanse os ventos’

Compostela, 6 de maio do 2017 – A Casa das Crechas acolle as nove da noite un concerto de Barahúnda, o proxecto formado por Helena de Alfonso (voz e composicións) e Jose Lara Gruñeiro (guitarras e composicións).

Barahúnda formouse en 1998 en Madrid, cidade da que son orixinarios, coa idea de “facer música folk de raíz ibérica, cantigas galego-portuguesas musicadas por nós, jarchas mozárabes, cancións sefardís e composicións propias, todas elas conformadas nun estilo propio, sinxelo, orixinal e recoñecible”.

Con Barahúnda participaron grandes músicos como Javier Bergia (produtor do primeiro disco), Javier Paxariño, Pedro e Pablo Pascual, Jaime Muñoz e Quique Almendros (La Musgaña), entre outros.

Despois de moitos concertos e festivais gravaron unha primeira maqueta e en 2002 presentaron o primeiro disco “Al Sol de la Hierba” (Sonifolk ) na Sala Galileo Galilei. No 2006 o segundo: “Una Hora en la Ventana” (Musikarte ) no San Juan Evangelista, o mítico “Johny”. Entre estes traballos as cancións de Barahúnda foron incluídas en recompilatorios como Bágoas Negras xunto a Eliseo Parra, Berrogüeto, Amancio Prada… No 2010 trasladáronse a Galiza e pouco a pouco foron fraguándose as cancións que forman parte de “Múdanse os Ventos”, o terceiro traballo de Barahúnda.

Múdanse os Ventos (Autoeditado 2015) é un disco eminentemente atlántico, galego, portugués, mariño… É a transcripción dun mundo máxico e salvaxe ao noso xeito de facer música; Pero non obstante non deixa de ser, como os anteriores, unha viaxe polo espazo-tempo.

“Algunhas das súas cancións viaxaron na nosa maleta e outras, as máis, naceron aquí; son letras de vellos poemas ou textos de cantigas sobre as que compuxemos a música que nos inspiraron. Hai tamén algunha versión e varias cancións escritas por nós en galego, lingua que xa amamos tanto coma o noso castelán materno… Mesmo algunha tróuxoa o vento…”

En este traballo colaboran José Luis do Pico Orjais, Jose Climent , Xurxo Varela, Jose Luis Sanz García-Ochoa, Txema Mawenya, Aida Saco Beiroa e Daniel Romo.