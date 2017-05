Estudantes de Boqueixón informarán da importancia de separar residuos no fogar

Boqueixón, 6 de maio do 2017 – O alumnado de 4º de ESO do CPI Antonio Orza Couto está a realizar dende principios de curso un proxecto de Aprendizaxe-Servizo centrado nunha campaña de sensibilización para a correcta separación de residuos no fogar no Concello de Boqueixón.

Esta campaña consta de dúas fases, unha primeira centrada no traballo en aula nas diferentes asignaturas implicadas, nas que o alumnado en colaboración co seu profesorado deseñou os diversos materiais dos que consta a campaña para a concienciación medioambiental: un audiovisual, carteis da campaña, dípticos informativos, enquisas e xogos didácticos para a concienciación dos máis pequenos. Este traballo de deseño realizouse xunto a obradoiros formativos previos ao longo do primeiro e segundo trimestre deste curso.

Unha vez elaborados os materiais, o alumnado do CPI pon en marcha a campaña de sensibilización para a separación de residuos no fogar, cunha presentación o vindeiro domingo 7 de maio, nun acto que contará coa presenza da Directora Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cecilia Vázquez.

A campaña de sensibilización desenvolverase ao longo deste mes de maio, e contemplará as seguintes actuacións:

– Campaña “porta a porta”: consistente da distribución de material informativo sobre a campaña para a mellora da separación de residuos no fogar.

– Xornadas de sensibilización nas feiras de Lestedo e Rodiño.

– Distribución de carteis nos establecementos comerciais .

-Realización de xogos didácticos para o alumnado de educación primaria.

-Realización de enquisas sobre hábitos na separación de residuos no fogar.

Este proxecto está promovido polo Concello de Boqueixón coa colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.