X Trofeo Blanco Villar de ciclismo organizado polo Club Ciclista Padronés

Padrón, 12 de maio do 2017 – O Club Ciclista Padronés prepara dúas citas este sábado para categorías inferiores: o Trofeo Blanco Villar en Rois, para cadetes, júnior e máster, e o Trofeo Patrocinador en Padrón para escolas

O Cortizo-Anova organiza este sábado 13 de maio unha dobre cita na que exercerá como anfitrión e desempeñará nesta ocasión o seu labor de promoción do ciclismo.

Ás 10 da mañá, en Rois, disputarase o X Trofeo Blanco Villar, proba para as categorías cadete, júnior e máster. Ás 5 da tarde, na Canle do Río Sar en Padrón, chegará a quenda para as categorías inferiores coa disputa do Trofeo Patrocinador para promesas, principiantes, alevíns e infantís.