Un  graffiti para homenaxear ós melindres de Melide

Melide, 12 de maio do 2017 – Melide celebra esta fin de semana a Festa do Melindre e como homenaxe aos seus postres encargou un graffiti que invita a parar e probalos.

A pintura urbana está situada na AC-840 a altura da Avenida de A Coruña, unha das estradas máis transitadas polos peregrinos que non deixarán de ver unha proposta tan apetitosa. O graffiti representa precisamente un peregrino que se acerca a vila na que lle esperan os doces tradicionais e os seus ingredientes, ovos, manteiga, azucre xunto con amendoados e melindres.

Non é a única acción vinculada a XXVI Festa do Melindre xa que o concello colabora tamén con ONCOMET recollendo fondos para a investigación da biopsia líquida. Por outra banda este ano o concello promocionou a Festa do Melindre en Viana do Castelo (Portugal), alí impartiuse unha masterclass con vinho verde na Escola de Hotelería e Turismo da rexión norte do pais veciño.