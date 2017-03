A 14ª edición de Curtocircuíto busca xa participantes

Compostela, 3 de marzo do 2017 – Xa está aberto o prazo para participar na 14ª edición de Curtocircuíto, Festival Internacional de Curtametraxes de Santiago de Compostela, que se celebrará do 1 ao 8 de outubro deste ano, 2017.

Todos os que queiran inscribir as súas curtametraxes poden facelo, de balde a través da plataforma http://shortfilmdepot.com sendo a data límite para facelo o 31 de maio de 2017. As curtametraxes teñen que durar un máximo de 59 minutos (títulos de crédito incluídos), deben estar rematadas con posterioridade ao 1 de xaneiro do 2017 e non poderán enviarse as que xa se inscribiran no Festival en edicións anteriores.

Curtocircuíto chega este ano á súa edición número 14 sendo xa unha cita obrigada co cinema curto e un referente a nivel europeo. Como vén sendo habitual, organizaranse diferentes actividades arredor do sector audiovisual, sendo o protagonista principal o cinema. A inscrición farase a través da plataforma indicada e, malia que a participación no festival é de balde, a plataforma aplicarán un cargo variable ao usuario pola xestión da inscrición, que se poderá facer ata o 31 de maio. As curtametraxes seleccionadas (en competición e fóra de competición) serán publicadas na web do festival www.curtocircuito.org aproximadamente un mes antes do comezo do mesmo.

A Sección Oficial estará subdividida en Radar e Explora sendo a organización a que decide, en última instancia, en que sección participarán as curtas presentadas. En Radar estarán as curtas de calquera xénero e nacionalidade que marcan tendencias a escala mundial e na que cineastas experimentados convivirán con novas promesas. Explora será unha sección centrada na procura de novas caligrafías fílmicas, pezas dificilmente catalogables nun xénero que dilúen a idea tradicional do cinema mediante a exploración de sendas innovadoras.

Ademais, teremos tamén a sección Penínsulas, obras de calquera xénero pero exclusivamente de nacionalidade española, e PLANETA GZ que acollerá as obras galegas a competición. Enténdese por produción galega aquela na que o director sexa galego ou leve máis de dous anos residindo en Galicia; aquela producida por unha produtora galega ou aquela que polo seu contido exprese unha manifesta vocación por Galicia.

Os premios e mencións serán Premio Sección Oficial Radar e explora (3.000 €) e Mención ou Mencións Especiais en Radar e Explora; Premio (2.000 €) e Mención Especial Galiza; Premio do Público (1.500 €); Premio do Xurado Novo (1.000 €); Premio CREA á Mellor Dirección Galega (500 €) e Premio AGAG ao Mellor Guión Galego (500 €). E por último, premio Penínsulas (aluguer de material de rodaxe por valor de 1.000 € e calificación Premios Goya). Todos os premios terán unha dotación económica agás as Mencións Especiais.

Os interesados en participar poden consultar as bases e outra información de interese na páxina web do festival www.curtocircuito.org ou na web www.compostelacapitalcultural.org na sección de Curtocircuíto.