15 anos ten o Futsal, lema sesentero para o aniversario do Santiago

Compostela, 15 de setembro do 2017 – O Santiago Futsal ven de anunciar unha renovada campaña de abonados baixo o lema 15 anos ten o Futsal.

15 anos ten o Futsal uniu como xeito de promoción a dous dos xogadores emblemáticos da súa historia: Manu Barral e Hugo Sánchez. Manu, capitán da escuadra santiaguesa na súa primeira temporada en Primeira, e Hugo actual primeiro capitán do Santiago Futsal.

Os prezos dos abonos mantéñense. 90€ o abono de Adulto, 60€ o de Universitario da USC ou Federado, 40€ o de Desempregado ou Xubilado, 30€ o Xuvenil (14-17 anos) e 20€ o Infantil (Menos de 14 anos). Tamén o pack de 5 carnés mantén o seu prezo de 300€.

Comeza a liga

Por outra banda hoxe comeza a competición oficial e o Santiago Futsal enfróntase a un histórico. O CA Osasuna Magna o espera as oito e media en Anaitasuna, nun partido que se prevé moi competido en vista dos precedentes entre ambos os conxuntos. Un duro rival para inaugurar a que será a décimo quinta temporada na elite dos pupilos de Santi Valladares, e ao que queren vencer para romper unha estatística negativa de oito temporadas consecutivas sen gañar a domicilio.

Do mesmo xeito que Santiago Futsal, CA Osasuna Magna atópase na prestixiosa lista de equipos máis lonxevos da categoría. Os navarros suman un total de 22 cursos consecutivos na elite do fútbol sala do noso país.