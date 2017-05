Praceres Ocultas leva a Casa das Crechas ó holandés Jozef van Wissem

Compostela, 26 de maio do 2017 – Hoxe venres, 21.30 h. a Casa das Crechas acolle un concerto do compositor de orixe holandes Jozef van Wissem.

Jozef van Wissem é coñecido por levar as posibilidades dun instrumento como o laúde a unha nova dimensión, movéndose con soltura en composicións avant-garde ou de corte clásico.

Fincado en Brooklyn desde 1993, Jozef van Wissem, desenvolveu unha prolífica carreira, que inclúe colaboracións con Zola Jesus, Tacha Swinton ou Jim Jarmusch. Con este último recibiu no Festival de Cannes de 2013 o premio á mellor banda sonora pola película ‘Only Lovers Left Alive’. Músico de incansable actividade en directo, pasou por festivais tan prestixiosos como a Primavera Sound ou o ATP, e as súas actuacións, cargadas de maxia e misticismo, manteñen ao oínte nun transo hipnótico e misterioso.

Precisamente en Nova York foi onde comezou a tocar o laúde, aínda que o seu contacto con este instrumento viña de moi atrás xa, cando comezou os seus estudos de guitarra clásica, sendo neno. Ten múltiples facetas: músico, produtor e ademais tamén fundou e dirixe o selo Incunabulum Records, no que editou parte dos seus traballos. En toda a súa prolífica carreira colaborou cun bo puñado de artistas entre os que se atopan Tacha Swinton, James Blackshaw, Zola Jesus ou o director de cinema e músico Jim Jarmush, con que estableceu unha especial conexión.

E precisamente cunha das colaboracións de Jozef van Wissem, a banda sonora da película Only Lovers Left Alive, premiada no Festival de Cannes no 2013, onde conseguiu unha visibilidade e recoñecemento tal vez ata ese momento negados, dadas as características do instrumento que utiliza.

Entrada: Anticipada normal: 10€, Anticipada socios: 7€, Taquilla: 13€

Venda de entradas en Tienda A Reixa.