Colaboracións con outras formacións marcan a nova tempada da Real Filharmonía

Compostela, 24 de xullo do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia (RFG) presentou pasado xoves a nova temporada de abono 2017-2018 na súa sede, o Auditorio de Galicia.

Asistiron ao acto o alcalde de Santiago e presidente do Consorcio da Cidade, Martiño Noriega; a xerente do organismo interadministrativo, Belén Hernández; o director titular e artístico da orquestra, Paul Daniel; e o director-xerente do Auditorio de Galicia, Xaquín López.

Xaquín López salientou a continuidade do novo programa da Real Filharmonía coa liña de traballo aberta por Paul Daniel en temporadas previas a prol da colaboración con outras formacións musicais e encol da democratización da aposta musical da orquestra e o achegamento a novos públicos. Destacou o impacto desta dinámica nos programas de abono, que experimentaron un crecemento notable respecto ás temporadas previas.

A xerente do consorcio, Belén Hernández, aplaudiu tamén os resultados da liña marcada por Daniel. Lembrou o carácter singular da temporada anterior e o excelente traballo da orquestra, que, mesmo nun ano cun orzamento especialmente reducido, conseguiu incrementar o número de actuacións fóra de Compostela e acadou un grande éxito de público, cunha asistencia media superior ás 800 persoas en cada concerto e cun cheo absoluto da sala en sete ocasións. Resultados estes que atribuíu directamente á aposta de Paul Daniel por estender os lindeiros de actuación da orquestra.

Paul Daniel debullou os pormenores dun programa do que salientou a súa intención de acadar novos públicos. O director definiu a Real Filharmonía como un pequeno universo contido en Santiago que precisa expandirse cara novos lugares e novas audiencias. Malia valorar o incremento do número de abonos, declarouse insatisfeito por estes resultados ao considerar que o albo da orquestra é chegar a aqueles ámbitos nos que aínda non está presente. Cara ese obxectivo, destacou as numerosas saídas previstas no programa 2017-2018, tanto en centros socioculturais e diferentes espazos da cidade de Santiago de Compostela, como noutras cidades galegas e estatais e manifestouse especialmente compracido en dirixir persoalmente a orquestra nestas ocasións. Daniel declarou ser consciente do carácter autonómico da Real Filharmonía e puxo en valor o esforzo por incrementar as actuacións noutras cidades galegas. Neste senso, aludiu ao programa de 10 concertos previstos en Vigo, entre os que se inclúe a posta en escena da versión concerto d’A somnánbula de Bellini coa colaboración dos Amigos da Ópera de Vigo e Santiago e ás citas en cidades como A Coruña, Ferrol e Lugo.

Aludiu tamén á colaboración que manterán coa Orquestra Sinfónica de Galicia, que chegará en abril ao escenario do Auditorio baixo a batuta de Dima Slobodeniuk; e á participación do director honorario da OSG e titular da ORCAM, Víctor Pablo, que conducirá á Real filharmonía nun dos concertos programados no mes de novembro. Salientou que a RFG estará na Coruña en dúas ocasións, en novembro, cun programa que inclúe obras de Smetana, Tippett, e Britten, baixo a dirección de Paul Daniel coa intervención do solista Steven Osborne; e en xaneiro cun programa con pezas de Neruda, Villalobos, Flores, Revueltas e Ginasterra dirixido por M. Hernández-Silva e con Pacho Flores á trompeta solista.

En relación coa arela expansiva do novo programa, díxose moi orgulloso dun repertorio que presta atención á estrea de novas composicións feitas especialmente para a orquestra, como as dos galegos Jacobo Gaspar e Antón Alcalde, e á interpretación de autores contemporáneos como Soutullo, Moniusko, Mirzoyan ou Lotta Wenakoksi, que chega cunha peza ben singular para malabarista e orquestra.

O director incidiu na intervención de numerosos solistas como Pacho Flores, Paquito de Rivera, Lars Vogt ou Steven Osborne, entre os que citou a Isabel Pérez Dobarro e Xabier Casal, ambos de Compostela. Tivo tamén palabras para o nutrido grupo de directores que asumirán a dirección este ano, entre os que figuran Brock, Cove, Witt, Reuss, Masson, Bleuse ou Zumalave, do que mencionou o magnífico traballo que está a realizar na Escola de Altos Estudos Musicais.

Paul Daniel destacou a colaboración co festival CINEUROPA na intepretación das bandas sonoras de Carmen (Cecil B. DeMille) e A Burlesque on Carmen (C. Chapin) baixo a batuta e T. Brock, e referenciou o carácter expansivo de obras coma A Guerra das Galaxias de William, no peche da temporada.

Na súa definición do programa da temporada, Daniel destacou que Santiago ten a orquestra que merece, e que é o carácter aberto dos seus cidadáns o que permite á Real Filharmonía formular propostas arriscadas e extraordinarias coma a que este ano se presenta.

Pola súa parte, o alcalde de Santiago, Mariño Noriega, parabenizou a Paul Daniel polo excelente traballo á fronte dunha orquestra que concilia unha destacada calidade musical coa angueira de democratizar as aparicións da orquestra e espallala polos barrios da cidade e alén das súas portas. E salientou que iniciativas coma esta contribúen á creación do patrimonio e o relato cultural da cidade.

O programa

A RFG celebrará 25 concertos de abono, que, alén de afondar nun repertorio e autores esenciais e conmemorar fitos como o 300 aniversario da estrea da Música Acuática de Haendel, o centenario do pasamento de Debussy ou do nacemento de Bernstein, se aventura con novas propostas, descobre pezas contemporáneas menos coñecidas e garda lugar para novas composicións de autores galegos.

Actuacións gratuítas, proxectos didácticos e iniciativas solidarias

En setembro, a orquestra sairá á rúa con varios concertos de balde en centros socioculturais e en diversos puntos da cidade. Como vén sendo habitual, programaranse concertos didácticos para escolares que buscan reforzar a formación musical na actividade regular docente.

Co fin de achegar a música clásica e a RFG a novos públicos, continúa no Auditorio o ciclo Descobre unha orquestra para ti, a túa!. Dirixido ás familias, a rapaces e rapazas e a quen non ten a oportunidade de asistir habitualmente aos concertos de abono, ofrece horarios e prezos accesibles para todas e todos. No marco do proxecto “RFG Solidaria”, posto en marcha a finais da temporada pasada, cada unha destas actuacións destinarase a dar visibilidade a unha ONG que loita pola defensa da infancia.

Ópera

A temporada de abono comezará o 6 de outubro coa versión concerto da ópera A somnámbula de Bellini, interpretada polas voces das sopranos Marina Monzó e Eva Tenorio, a mezzosoprano Nuria Lorenzo, os tenores Jesús León (o recoñecido tenor mexicano cantará por primeira vez en España) e Pablo Carballido, os baixos Felipe Bou e Pedro Martínez Tapia, xunto ao Coro Gaos. Tamén se porá en escena en Vigo.

O 18 de abril é quenda para a Elektra de Strauss, coas sopranos María Ruíz e Mabel Ortega, a mezzosoprano Marta Infante, o barítono Richard Wiegold e o tenor José Manuel Zapata.

Varias estreas

No marco das Xornadas de Música Contemporánea, a RFG interpretará en outubro, por primeira vez en España, a obra Jong. Música para malabarista e orquesta de cámara, da compositora finesa Lotta Wennäkoski. Dentro deste ciclo soará tamén a obra Jobs and gates at dawn (and other uchronias) do compositor galego Eduardo Soutullo. Ademais, ao longo da temporada estrearanse varias obras, entre elas pezas dos compositores galegos Antón Alcalde e Jacobo Gaspar.

En novembro, dentro do Festival Cineuropa, a orquestra poñerá banda musical aos filmes Carmen de Cecil B. DeMille e Parodia de Carmen de Charles Chaplin. E, a seguir co seu achegamento ao cinema, en abril interpretará a banda sonora orixinal d’ A Guerra das Galaxias de John Williams.

O 22 de decembro, coa colaboración da Obra Social La Caixa, soará O Mesías participativo de Haendel, dirixido por Daniel Reuss, interpretado por grandes voces da lírica internacional, xunto ao coro Cappella Amsterdam e varios coros afeccionados. E en xaneiro ofrecerase o tradicional Concerto de Reis, con obras de Ibert, Frank e Bizet dirixidas por Diego Masson e co saxofonista compostelán Xabi Casal e a pianista Isabel Pérez Dobarro, tamén de Compostela, como solistas.

No marco das festas da Ascensión, en maio, a orquestra ofrecerá un concerto ao aire libre, ademais do tradicional concerto das Letras Galegas. E o 24 de maio rematará a temporada, con pezas de Ravel, Strauss e Stravinsky, baixo a dirección de Jaime Martín e con Lucas Macías no óboe solista.

Grandes batutas e solistas de renome internacional

En novembro, o actual director da Orquesta de la Comunidad de Madrid, Víctor Pablo Pérez, dirixirá a RFG e o Coro da Orquestra Sinfónica de Galicia, nun programa que inclúe o Réquiem en do menor de Cherubini e a Sinfonía nº 4 de Schumann. Ademais, ao longo da temporada poranse á fronte da agrupación grandes mestres nacionais e internacionais como Manuel Coves, Timothy Brock, Antoni Wit, Daniel Reuss, Diego Masson, Manuel Hernández-Silva, Vicente Alberola, Pierre Bleuse, Christoph König ou Jaime Martín.

Respecto aos solistas convidados a tocar coa Real Filharmonía, destacan figuras de renome como o saxofonista e clarinetista cubano Paquito D´Rivera; o trompetista venezolano Pacho Flores, do que se estreará unha obra súa; os pianistas Steven Osborne, Lars Vogt (tamén levará a batuta), Alexandre Kantorow e Isabel Pérez Dobarro; o saxofonista Xabi Casal; os violinistas Matthieu Arama e Veronika Elberle; o violonchelista Paulo Lima; o oboísta Lucas Macías; ou o o organista David Hill que, ademais, conducirá a orquestra.

Continuarase coa experiencia CONvers@ndo con. Os directores e solistas que participan nos concertos manterán charlas distendidas co público antes de cada actuación, coa finalidade de poñer en contexto as súas interpretacións e fornecer un achegamento ao repertorio de primeira man.

Concertos nas cidades galegas

A Real Filharmonía de Galicia mantén a súa presenza nas cidades galegas con 17 actuacións xa confirmadas, ás que se sumarán outras pendentes de concretar. Continúa a súa temporada de concertos estable en Vigo con 10 actuacións no Teatro Afundación; ofrecerá un concerto en Lugo, desprazarase á Coruña, con 2 concertos no Palacio da Ópera; e no Teatro Jofre de Ferrol actuará en 4 ocasións. A temporada inclúe tamén unha saída a Oviedo en xaneiro, nunha proposta de colaboración que se corresponderá coa visita da Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias en marzo.

Ciclo de piano Ángel Brage

A temporada 2017-18 da Real filharmonía prosegue coa tradicional celebración da personalidade e mestría do pianista compostelán Ángel Brage. O ciclo que leva o seu nome naceu no ano 2008 como conmemoración do 25 aniversario do seu pasamento. Dende aquela, congrega cada ano no escenario a un nutrido grupo de pianistas de grande prestixio internacional. Na temporada 2017-18 é quenda para Lidija e Sanja Bizjak, Mariam Batsashvili e Rosa Torres Pardo, que, como novidade deste ano, estará acompañada da cantaora Rocío Márquez.