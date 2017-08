Cando dimitir, a orde dos factores pode alterar o produto en Ordes

Ordes, 5 de agosto do 2017 – A orde dos factores pode alterar o produto en Ordes. Os máximos responsables de Unión por Ordes están dispostos a dimitir, o BNG quere que sexa antes da posible moción e eles queren facelo despois.

Hai algo no que si coinciden a maioría dos concelleiros da corporación cando se lles pregunta pola situación política, en que é das máis complexas que recordan. Probablemente porque son moi novos xa que o ex alcalde Teodosio Martino, a quen vimos na última Expordes con cargos do PP, seguro que non opina o mesmo.

En calquera caso os dous comunicados emitidos na tarde de onte por UxO e BNG delimitan as posibilidades de cambio no goberno municipal.

Cerca da unha e media da tarde Unión por Ordes enviaba unha nota de prensa. UxO recriminaba ao BNG que non trasladara a asemblea local a intención de Manolo Regos e Silvia Marín de dimitir como concelleiros, unha decisión coa que aceptan as propostas dos nacionalistas para falar dunha moción de censura. Silvia Marín o explica así



Da proposta parece quedar ao marxe Roberto González, concelleiro que fora de Terra Galega e antes do Partido Popular, do que tamén pedía a renuncia o BNG



Dúas horas e media despois chegaba un comunicado dos nacionalistas. Contestaban a UxO dicindo que as cousas non cambiaran desde hai un ano e que na última xuntanza que tiveran, no mes de xullo, Manolo Regos non dera a impresión de querer dimitir. Pablo Vidal é o portavoz do BNG no concello



Vidal opina que o comunicado de UxO non cambia nada, que non é preciso anunciar dimisións e que chega con facelas efectivas. O BNG parece ter claras as liñas vermellas: as renuncias teñen que ser antes de sentarse a falar de nada



Como dicíamos ao principio ambos coinciden na situación de inestabilidade política na que vive Ordes. Silvia Marín ten claro que o alcalde, José Luís Sanjurjo, ten unha actitude “ditatorial” que impide o diálogo e coa que esquece que esta en minoría



Pablo Vidal pola súa parte pensa que a situación do concello obriga a unha reflexión por parte de tódolos grupos. Cre necesario frear as prácticas “caciquiles” do alcalde pero tamén advirte que “por quitar a un PP A non imos colocar a un PP B”



Aínda coa marcha dos dous concelleiros do PP o BNG segue sendo a peza imprescindible no quebracabezas dun novo goberno. A lei antitransfuguismo fai que os votos dos non adscritos vallan a metade e polo tanto os nacionalistas son a chave para unha moción de censura. Evitouse ata o de agora para facela cuns orzamentos aprobados ou e só a, evidente, desconfianza entre UxO e BNG é a que impide a moción?.

A renuncia de Manolo Regos e Silvia Marín antes o despois das conversas para unha moción de censura delimita en boa parte a continuidade de José Antonio Sanjurjo na alcaldía. En 10 días comezaran as festas de Ordes pero aínda non sabemos se os concelleiros están xogando con fogos artificiais o son bombas de palenque que marcan o inicio dun etapa distinta no municipio, en calquera dos dous casos nunca se está libre de que a un lle estalle a pólvora na man.