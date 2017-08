Os socialistas de Ordes a favor dun novo goberno encabezado polo BNG

Ordes, 6 de agosto do 2017 – O PSOE de Ordes ofrece a súa colaboración e axuda ás demais forzas da oposición na corporación municipal para conformar “un goberno progresista no Concello, que sirva para poñer fin á grave situación de ingobernabilidade creada polo PP e polo comportamento irresponsable do actual alcalde”.

O psoe de Ordes valora positivamente a proposta de que o novo executivo estea encabezado polo BNG e coinciden co idea nacionalista de darlle protagonismo a maioría social. O PSOE lembra opta nun comunicado por “poñer en valor a cultura de gobernos conxuntos que atesouran socialistas e nacionalistas, no seu momento na Xunta e na actualidade en numerosos Concellos e nas Deputacións da Coruña e de Pontevedra, con resultados francamente positivos e satisfactorios”.

O PSOE empraza ao BNG a valorar as propostas existentes e a explorar ata o final as opcións dun goberno que poida atallar e reconducir a lamentable deriva do Concello, causada por un goberno extremadamente débil e sen capacidade nin interese para dialogar e negociar cos demais grupos propostas positivas para o pobo de Ordes.

Os socialistas consideran que “a veciñanza non debe pagar as consecuencias do actual desgoberno do PP” e piden as forzas da oposición que aproveiten o tempo para establecer un diálogo que “desde a xenerosidade e a flexibilidade de todos, pode resultar frutífero para poñer en marcha en común un proxecto progresista útil para a maioría, por riba de calquera interese partidista”.