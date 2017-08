A amesá Celia Montero subcampiona Galega de Tenis e campiona en dobres

Ames, 10 de agosto do 2017 – Celia Montero prosigue acadando éxitos e confirma a boa decisión dos país cando a anotaron a tenis en Aldea Nova con tan só 5 anos.

Celia Montero ten 17 anos pero leva acumulados xa moitos trofeos. Foi campiona galega cadete en individual e mixto no ano 2014 o que lle valeu tamén o galardón a promesa deportiva na Gala do Deportes de Ames no 2014. Agora Montero vén de conseguir o segundo posto no Campionato Galego Absoluto de Tenis ademais de ser a gañadora dos dobres femininos, xunto con Ana Pérez Conde, e do dobre mixto con Pedro Ecenarro.

Montero comezou neste deporte con cinco anos no club de tenis existente en Aldea Nova e, desde aquela, ten recorrido múltiples campionatos tanto a nivel galego, estatal internacional. Nos últimos días, a tenista ten participado de dúas probas en Portugal: no XXIII Internacional Júnior en Leiria e no Taça Diogo Napoles, na cidade do Porto (onde está a competir actualmente).

O seu obxectivo é chegar a ser unha tenista profesional, porén Montero é consciente das moitas dificultades que existen para iso. Na actualidade, está a completar a súa formación no tenis nunha escola profesional en Valencia, ao tempo que estuda o bacharelato a distancia.