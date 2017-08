Master class de Sekone nas Desordes Creativas de Ordes

Ordes, 10 de agosto do 2017 – Mentres os artistas continúan traballando en distintos lugares de Ordes as Desordes Creativas desenvolven o programa de actividades que durará ata o día 13.

Onte foi o quenda para unha Master Class, un xeito de acercarse ao traballo de estes artistas. Aprender que métodos usan e preguntarlle dúbidas e curiosidades.

Sekone comezou a pintar graffiti na súa vila natal, Vilagarcía de Arousa. Trasladouse a estudar a Coruña onde reside e durante varios anos traballou no sector textil.

A Master Class de Sekone é unha das iniciativas englobadas dentro da décima edición do Festival Internacional de Arte na Rúa DesOrdes Creativas, que ata o 13 de agosto se está a celebrar na vila de Ordes. Tras as explicacións do artistas os asistentes tiveron a posibilidade de probar as técnicas sobre paneis colocados no parque da Constitución ao tempo que Sekone observaba e aconsellaba.