Máis de douscentos palistas na XXXII edición do Descenso do Tambre

Ames, 14 de agosto do 2017 – Magnífica xornada a de onte domingo para o club Ribeiras do Tambre, organizador da trixésimo segunda edición do descenso do río que lles da nome.

Pouco despois das catro da tarde comezaba a proba en Portomouro coa saída dos veteranos, seniors e juniors aos que seguían, a intervalos, os cadetes e as mulleres. Despois das cinco eran as categorías inferiores as que competían no circuíto habilitado na praia de Tapia.

O Club, ademais de por como saíu todo, pode estar satisfeito xa que o Ribeiras do Tambre proclamouse campión por equipos e Alberto Viaño, que participaba na categoría de veteranos, conseguiu a segunda posición na xeral que gañou Jaime Manuel Sobrado, do Club Náutico Ría de Pontevedra, quedando en terceira posición Jorge Cachafeiro tamén de este mesmo club pontevedrés. Todos os resultados están na web da Federación no seguinte enlace http://resultados.fegapi.org/

O Ribeiras do Tambre acadou tamén primeiros postos en cadetes homes con Ángel González e cadetes mulleres con Andrea Tuñas, en infantís homes con Luís Guilbert e mulleres con Laura Ardións e homes alevín con Martín Antelo. En total o club, ademais de estes 6 ouros, conseguiu 4 pratas e dous bronces.