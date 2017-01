600 inscritos na VI Carreira do Cocido en Lalín

Lalín, 28 de xaneiro do 2017 – Un total de 612 persoas anotáronse para participar este domingo na sexta edición da Carreira do Cocido. As probas deportivas iniciaranse ás 11.00 horas, coa competición absoluta sobre un circuíto de 10 quilómetros, á que seguirán o resto de categorías.

A saída e a meta estarán emprazadas na rúa Luís González Taboada. Ao igual que o ano pasado, nesta edición da Carreira do Cocido, que organiza o Concello de Lalín coa colaboración de Atletismo Deza, a proba trasládase ao centro da vila co obxectivo de atraer xente ao centro de Lalín e dinamizar o casco urbano, tal e como sucedeu na edición anterior.

Os atletas participantes na Carreira do Cocido, chegados de diferentes puntos da xeografía galega, poderán estacionar os seus vehículos tanto no parking Aldea Grande, como nas inmediacións do complexo deportivo Lalín Arena, onde tamén estarán situadas as duchas, para todos os corredores que desexen facer uso delas. Tamén no Lalín Arena se fará a recollida de dorsais: hoxe sábado, en horario de 17.00 a 20.00 horas e o domingo dende unha hora antes do comezo de cada proba.

As distancias, percorridos e horas de saída son as que figuran no seguinte cadro:

Nombre Precio Año de nacimiento Distancia Hora de salida Chupete Gratis 2012-2014 100 m 12:10 Pitufo Gratis 2010-2011 200 m 12:00 Benjamin Gratis 2008-2009 800 m 11:30 Alevin Gratis 2006-2007 800 m 11:20 Infantil Gratis 2004-2005 1800 m 11:05 Cadete Gratis 2002-2003 1800 m 11:05 Xuvenil 6,00 € 2000-2001 10000 m 11:00 Xunior 6,00 € 1998-1999 10000 m 11:00 Promesa 6,00 € 1995-1997 10000 m 11:00 Senior 6,00 € 1982-1994 10000 m 11:00 Veterán A 6,00 € 1972-1982 10000 m 11:00 Veterán B 6,00 € 1962-1972 10000 m 11:00 Veterán C 6,00 € 1952-1962 10000 m 11:00 Veterán D 6,00 € 1942-1952 10000 m 11:00 Veterán E 6,00 € 1918-1942 10000 m 11:00

O edil de Deporte, Nicolás González Casares, fixo fincapé na capacidade deste tipo de eventos deportivos para dinamizar a vila e lembrou a aposta do Goberno de Lalín por fomentar o deporte base, “con probas gratuítas para nenos e nenas e percorridos adaptados a todas as idades”.