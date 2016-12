Mirando al bebé

Estoy mirando ese bebé y se que estoy sonriendo. A su lado están María su madre y José. Recuerdo que el ángel Gabriel le anunció a María que tendría ese bebé y así lo dicen las sagradas escrituras de cristianos, musulmanes y judíos.

Tengo ganas de tocarlo con mis manos y no ponerme de rodillas, seguro el agarraría con su manito alguno de mis dedos. Me pregunto por que nos separaron de ese bebé y por que nos hacen sentir miedo y culpa frente a él?. Nosotros no le hicimos ningún daño, a nosotros nunca nos amenazó con oscuros sitios en llamas ni con tormentos eternos.

Por que nos separaron de María haciéndonos sentir sucias a las madres que no somos vírgenes?. Por que además convirtieron a María en tantas…del Rocío, del Carmen, del Rosario? es que esta religión es politeísta? Por que sus monjas y sacerdotes deben ser vírgenes? Por que nos quieren mantener muy por debajo y lejos como esclavos paralizados por el pánico que siente un delincuente?.

Este bebé de niño ya sería un sabio y de joven, siendo ya un hombre, caminaría nuestros caminos respiraría nuestro aire y vería como nosotros el sol y las estrellas,. estuvo también en la montaña donde dio un sermón maravilloso llenando de asombro a quienes se acercaron a oírle. Les hablaba de amor al prójimo en tiempos de guerra e invasiones .Indudablemente mi momento favorito fue cuando echó a los mercaderes del templo.

El hablaba de amor, de vida y la alegría de tener ambos. El vino para mejorar nuestras vidas y no que tuviéramos que pagar por ella con sacrificios y dolor.

También nos alejan de él, las iglesias con un lujo que no veo que rodee a este bebé, eso cuando están abiertas.. Tal vez sin lujo no habría peligro que estuvieran abiertas y la gente se acercara en busca de paz, de consuelo o a dar las gracias.Los que vamos no medimos la altura de las torres buscamos otra cosa.

Seguro no han entendido lo que este bebé nos vino a decir. Estoy convencida que el no hubiera querido que lo recordásemos poniéndonos en el cuello su imagen clavado a la cruz, torturado, sangrante y agonizando.

Única imagen en la historia de la humanidad de un Dios. Y además cuelgan esta imagen sobre sus camas, previstas para el descanso y el amor.

Por que no poner dos rayos oblicuos a esa cruz, sin cadáver y formar una estrella o un sol. O sólo tu cara.

No puedo evitar que se superpongan a estas imágenes, niños y adultos, los llamados refugiados, a los que se le cierran todas las puertas inclusive la de las iglesias.seguramente es que no han entendido nada lo que este bebé vino a decir. A pesar de todo soy capaz de soñar con que llegue ese día en que entendamos el amor.