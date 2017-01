Os comerciantes de Ames reclaman que se faga a cabalgata de reis

Ames, 3 de xaneiro do 2017 (fonte asociacións de comerciantes) – As asociacións de comerciantes do Concello de Ames presentamos formalmente unha queixa pola programación que comunicou o Concello, eliminando a cabalgata de reis, que sempre percorreron as rúas de Milladoiro e Bertamiráns, por unha actividade nos polideportivos.

Escrito por rexistro

Con este motivo as asociacións presentaron un escrito no rexistro do concello sendo a primeira vez que os colectivos de comerciantes de Ames realizan conxuntamente unha comunicación en conxunto.

Cremos que existe no goberno de Ames unha falta de dialogo cos actores sociais e o que é mais desconcertante demostran unha falta de dialogo e coordinación entre as distintas concellerías. (xa reflectida fai menos dun mes cando quixeron cambiar a paradas de taxis no Milladoiro, medida que rectificaron logo dunha reunión con comerciantes, veciños e toda a oposición co Alcalde)

Asinan a queixa

AEMI (Asociación de empresarios Milladoiro)

ACB (Asociación Comerciantes de Bertamirans)

Asociación de Pequenos Comerciantes Viorneira, Palmira, Bulebar

Asociación Praza dá Maía, Centro Comercial Aberto (en formación)