A Real Filharmonía de Galicia celebra o tradicional concerto da noite de Reyes, baixo a batuta do director portugués Pedro Neves

Compostela, 5 de xaneiro do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia celebra, como cada ano por estas datas, o seu tradicional concerto da noite de Reis. A cita será mañá ás 21:30 horas no compostelán Auditorio de Galicia.

O ensaio xeral, que terá lugar mañá ás 11:00 horas, estará aberto ao público, que poderá asistir de forma gratuíta.

A batuta levaraa o mestre portugués Pedro Neves. É director titular da Orquestra Clássica de Espinho e director convidado da Orquestra Gulbenkian. Foi director titular da Orquestra do Algarve e é convidado con regularidade para dirixir agrupacións no seu país e tamén en Europa e América. Na actualidade está a preparar o seu doutoramento na Universidade de Évora, centrándose na investigación do seis sinfonías do compositor portugúes Joly Braga Santos.

A actuación arrincará coas popular Danzas de Galanta, do compositor húngaro Zoltán Kodály. Vivira a súa infancia no pobo de Galanta, unha localidade húngara musicalmente famosa por dispor dunha orquestra cíngara estable.

A continuación o público terá a oportunidade de gozar coa Danza dos espíritos da obra Orfeo e Eurídice, do alemán Christoph Gluck. É unha ópera en tres actos baseada no mito do pastor Orfeo, que tocaba a lira de maneira sublime, de modo que non lle custou nada encantar coa súa música á súa amada Eurídice, quen morrerá pronto por mor da mordedura dunha serpe.

Daquela os músicos tocarán a Suite checa de Antonín Dvorák, un conxunto de cinco danzas de inspiración checa composta en 1879. Logo soará o Vals triste de Jean Sibelius, unha das súas pezas máis características, coa que o compositor finlandés quixo transmitir a añoranza do seu país natal.

O concerto da noite de Reyes concluirá con Estancia: 4 danzas, a obra máis coñecida e interpretada do compositor arxentino Alberto Ginastera. Relata a historia dun raparigo de cidade que chega á pampa e ten que dominar todas as habilidades atléticas dos gauchos para gañar o amor dunha bela rancheira.