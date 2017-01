O Museo do Pobo Galego presentou a programación da campaña “Teño una peza”

Compostela, 20 de xaneiro do 2017 – Coa intención de divulgar os fondos do Museo do Pobo Galego, no ano en que se cumpren 40 anos da institución, bota a andar “Temos unha peza”.

Esta campaña está vencellada á actual campaña de promoción Teño un Museo, impulsada polos socios da institución e que pode verse na páxina Web do MPG e tamén, grazas á colaboración do Concello de Santiago, en distintos lugares públicos da cidade.

En Temos unha peza convocarase o público, unha vez ao mes -agás agosto- a un coloquio cun persoeiro representativo da cultura, a ciencia, o deporte, a política, o deseño, o teatro, o periodismo… Tendo como pretexto unha obra dos propios fondos do museo, as intervencións, escapando do coñecido acto convencional, pretenden achegar os valores museísticos con actuacións abertas, nas que os invitados engadirán o seu selo persoal. Unha pegada particular que, nesta libre lectura, contará coa música, a performance, o documental ou a representación dramática do momento.

Trátase, pois, de dar unha visión singular, ao mesmo tempo que didáctica e creativa, non dunha interpretación meramente técnica; é un achegamento dende a área vital de relevantes persoas do noso país ao Museo do Pobo Galego, que agora cumpre anos, precisamente asociado á vida de Galicia.

Datas e persoeiros