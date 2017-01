O Oroso TM comenzou a segunda volta das ligas nacionais

Oroso, 31 de xaneiro do 2017 – Este fin de semana deron comezo as segunda voltas das ligas nacionais e os distintos equipos do Tenis de mesa de Oroso comezaron con bo pé.

O primeiro equipo feminino do CTM Espedregada Oroso, militante na máxima liga nacional, a SuperDivisión Nacional Feminina, segue na zona cómoda da táboa. Este fin de semana enfrontouse ante o Arteal de Santiago nun partido sen transcendencia para os seus intereses, e no que o club aproveitou para dar partidos a algunhas das promesas do club. A pesar da derrota, o Oroso ABANCA segue cómodo na sétima posición lonxe do descenso e a tan só un posto da zona que daría acceso a disputar competicións europeas. O obxectivo do equipo para esta tempada non era outro que o da permanencia, e a falta de case toda a segunda volta por disputarse, o obxectivo parece case conseguido. Aínda que non deben descoidarse, todo parece indicar que o Oroso ABANCA poderá seguir un ano máis na máxima categoría.

Mentres tanto, no fifial, o Oroso Autos Grabanxa da División de prata nacional, a División de Honra Nacional Feminina, o equipo desprazábase a Cangas para enfrontarse ao pechacancelas da clasificación. Debut por parte das de Oroso de Rita Prudius, de nacionalidade ucraína que vén completar o equipo para a segunda volta. As de Oroso levaron unha cómoda vitoria por 1-5 que lles permite seguir na quinta posición da clasificación.

Pola súa banda, o primeiro equipo masculino, o Oroso TM Deporte Galego da División de Honra Nacional Masculina, recibía en casa ao CTM Móstoles nun partido que se presentaba como vital. Con serios problemas esta tempada, o Oroso TM situábase na zona de descenso e o Móstoles é un rival directo para evitar o perder a categoría. Acudían, ademais, os madrileños moi reforzados coas fichaxes de inverno, aliñando ao serbio Denis Conic, ao medallista paralímpico José Manuel Ruiz e ao internacional Sub23 Borja Sánchez. Pero os de Oroso conseguiron levar a vitoria por un axustado 4-3 que lles permite afastarse de momento da zona de descenso e dálles un respiro temporal. Ao Oroso TM Deporte Galego réstalle unha difícil segunda volta da liga onde o equipo deberá poñer toda a carne no asador se queren manter a categoría.

En canto aos máis pequenos do club, o Oroso TM Hotel Sta Cruz, vencía no derbi ao Oroso Barbería Tije e segue unha xornada máis líder da clasificación o que lles permite soñar co ascenso.