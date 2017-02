O Santiago Futsal imponse no derbi galego ante P.Rubén Burela FS

Compostela, 5 de febreiro do 2017 – Os derbis galegos da LNFS son partidos que nunca defraudan. Nesta ocasión, o aliciente de xogarse sobre a pista azul e de ser televisado en directo por Teledeporte, sería un plus para que os dous persoais demostrasen o mellor de si. Ambos sabían da importancia dos tres puntos en xogo; tres puntos que acada o Futsal e que, a pesar do afastado do final da competición, valerían moito de aquí ao final de tempada.

Golpearon primeiro os do Santiago Futsal, con dominio absoluto desde o inicio do encontro. A pesar dalgún aviso dos mariñáns dentro da área que Chema Mella atahjaría sen problemas, foron os locais quen inaugurou o marcador cun gol de Álex Diz. Saque de banda, o balón chégalle ao lucense no centro da área, e axústao ao pau dereito para facer o 1-0 dos seus.

Co marcador favorable ao Futsal, os dous conxuntos mostráronse máis eléctricos e viviríanse os compases con máis ritmo do encontro. Ao tiro en longo de Renato vendo a Chema adiantado, respondía o Santiago Futsal con xogadas de transición e balóns que se paseaban pola área visitante sen atopar rematador. Chegaríase ao descanso en Santa Isabel co 1-0 no luminoso.

Tras o paso por vestiarios o partido só tivo unha cor: o branco. O Santiago Futsal apropiouse do balón; poñendo contra as cordas, unha e outra vez, á defensa mariñá. Chegaría o segundo tanto local nunha xogada de lousa aos 6 minutos da continuación. Antonio Diz logra rematar ao segundo pau un saque de falta botado sobre a esquerda da área e aumentar a vantaxe sobre os mariñáns.

En apenas un minuto, os de Santiago topáronse coa madeira en dúas ocasións consecutivas impedíndolles sumar o terceiro tanto ao seu contador, nos tiros de Dani Montes e Álex Diz. Lonxe de caer na desesperación de disparos estrelados na madeira e as paradas do cérbero visitante, e cun partido totalmente dominado, a escuadra local empregaríase en defensa cando os mariñáns saíron con porteiro-xogador. O sacrificio e a entrega en defensa obtivo a súa recompensa no minuto 36, cando Antonio Diz recolleu, ao segundo pau, un balón que se marchaba pola liña de fondo tras disparo de Pablo Tallón.

Ficha do partido:

Santiago Futsal 3: Chema Mella, Hugo Sánchez, Pablo Mel, Catela e Antonio Diz -cinco inicial- Álex Diz, Dani Montes, Pablo Tallón, Santi, Isma e Álex Velasco

Pescados Rubén Burela FS 0: Álex, Bellvert, Iago Míguez, Hélder e Iago Rodríguez -cinco inicial- Renato, Carlitos, Cuco e Jose Carlos

Incidencias: Partido correspondente á 18ª xornada de Liga celebrado no pavillón municipal de Santa Isabel cunha entrada aproximada de 1000 persoas.

Árbitros: Galo Suárez e Martínez Torres. Expulsaron con cartón vermello a Santi Valladares por parte do Santiago Futsal. Tamén amoestaron con cartón amarelo a Catela polo Santiago Futsal; e a Hélder, Álex, Bellvert e Iago Rodríguez por Peixes Rubén Burela FS.

Goles: 1-0 min.5 Álex Diz; 2-0 min.26 Antonio Diz; 3-0 min.36 Antonio Diz

Co 3-0, e un Peixes Rubén Burela FS que xa acumulaba 5 faltas, viviuse un instante de confusión sobre a pista azul. A falta de 3.50 para o final do encontro, Santi foi expulsado con cartón vermello por unha suposta agresión a un xogador contrario, quedando así a escuadra local en inferioridade numérica. Os mariñáns aproveitarían para saír de cinco con porteiro-xogador e, nunha mostra clara de constancia e traballo, a escuadra santiaguesa aguantaría estoicamente para evitar que os visitante anotasen gol.

Recuperacións en propia pista con tiros en algo por parte dos xogadores locais puideron significar o último e definitivo tanto do partido, pero non habería tempo para máis. O derbi galego da segunda volta quedaría en Santiago de Compostela.

Con esta, xa son tres xornadas as que acumula o equipo de Santi Valladares sen perder e sitúanse, tras este resultado, a 9 puntos do penúltimo clasificado.