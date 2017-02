Unión por Ordes e Partido Popular loitan polo control do concello

comunicado de Unión por Ordes

despois dos últimos acontecementos ocurridos no concello de ordes, que nos levaron a unha situación de total ingobernabilidade política, os concelleiros do grupo municipal unión por ordes vimos de rexistrar, e seguindo o indicado no artigo 46.2.a da lei 7/1985 de 2 de abril de bases de réxime local a petición de celebración dun pleno extraordinario.

neste pleno extraordinario unión por ordes tende a man ós grupos da oposición para intentar sobrelevar a situación na que se encontra o concello en estos momentos.

a orde do día do pleno extraordinario incluirá os seguintes puntos:

punto primeiro: fixación da periodicidade das sesións do pleno.

punto segundo: creación e composición das comisións informativas permanentes. composición do consello da emisora municipal.

punto terceiro: nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados.

punto cuarto: determinación dos cargos que leven aparellado o seu desempeño con dedicación exclusiva ou dedicación parcial e das retribucións dos mesmos.

punto quinto: fixación do importe das asistencias a órganos colexiados.

punto sexto: dar conta dos grupos políticos constituídos.

punto sétimo: fixación do importe da dotación económica dos grupos políticos.

fdo.: os concelleiros de unión por ordes.