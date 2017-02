Repasamos a situación en algúns dos concellos a última hora do día

O Concello de Silleda continúa a facer balance dos graves danos casuados polo forte temporal da pasada fin de semana. Ademais das numerosas incidencias rexistradas nas vías públicas e no alumeado en distintos puntos do territorio municipal, no caso de Silleda hai que sumar cuantiosos danos en edificios e bens públicos.

Así, no Centro Cultural Vista Alegre as fortes rachas de vento levantaron parte da cuberta do edificio novo. Tamén arrancou planchas nos pavillóns polideportivos de Silleda e da Bandeira. No tocante ás instalacións deportivas tamén se viron afectadas as pistas de Pádel de O Castro e o Campo de fútbol da Gandareira, na Bandeira, onde ademais do alumeado e das redes o vento doblou o portalón da entrada ao recinto.

Os efectos do temporal tamén se deixaron sentir no Campo do Outeiriño, en Silleda e nas piscinas da Bandeira. As placas fotovoltaicas do polígono Área 33 sumaronse na madrugada do sábado ao longo listado de danos.