A Baña organiza a romaría De Re Volta aos 50

A Baña, 29 de outubro do 2017 – A primeira fin de semana de novembro, A Baña regresará a mediados do século pasado coa celebración da festa De Re Volta aos 50.

Esta romaría de Re volta aos 50, que se celebrará na Praza do Cruceiro, recordará o ambiente das romarías tradicionais da época e nel non faltarán a comida, a música e o baile. A festa está organizada polo Concello da Baña co apoio da Deputación Provincial da Coruña.

De Re Volta aos 50 comezará ás 11 da mañá. O feirón contará con diferentes postos de artesanía, nos que se venderán desde sombreiros de palla ou cestos ata tarros de mel ou conservas. Os máis pequenos poderán coñecer de primeira man os xogos dos seus avós: o pelouro, a mariola, o trompo, saltar á corda, campionato de pulso, bailar o aro ou andar con zancos. Non faltarán os obradoiros de artesanía para a xente miúda.

A música comezará coa sesión vermú a cargo da comparsa local Os Campantes da Baña. Para repoñer forzas nada mellor que degustar as delicias que se ofrecerán nos diferentes postos gastronómicos: polbo, churrasco, filloas, churros ou rosquillas. Despois da comida, a Praza do Cruceiro será de novo escenario de época coa actuación da Orquestra Os Modernos, a partir das 17:00 horas. Este conxunto de sete compoñentes recrea con total fidelidade e moito sentido do humor as melodías das orquestras que percorrían as aldeas galegas nos anos cincuenta, interpretando a música de baile que daquela estaba de moda: habaneras, tangos, corridos, fox trot, mazurcas e, por suposto, muiñeiras e jotas do país. Aquelas persoas interesadas en poñer algún posto de venda ou exposición de produtos propios de aquela época poden chamar ao 981 886 777 ou 981 886 501, ata o martes 31 de outubro.