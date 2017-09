A canción do Elefante, de Redrum Teatro, en Compostela

Compostela, 13 de setembro do 2017 – Desde hoxe ata o sábado 16 de setembro, ás 20.30 h., a compañía Redrum Teatro estrea en Compostela a súa nova produción teatral A canción do Elefante.

A canción do elefante é un thriller de corte psicolóxico, inspirado na obra orixinal The Elephant song, do canadense Nicholas Billon. O director e realizador Álex Sampayo dirixe unha peza desacougante e precisa, cunha traballada construción das personaxes ás que poñen corpo e voz Ernesto Chao, Guillermo Carbajo e Patricia Vázquez.

A estrea foi presentada na Casa do Concello, nun acto que conduciu a concelleira de Economía, Facenda e Administración, María Rozas e no que participaron tamén Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), Álex Sampayo, director da peza teatral, e Guillermo Carbajo e Ernesto Chao, dous dos seus protagonistas.

Sampayo describiu a obra como unha “matrioska teatral” , un xogo no que cada pista leva a outra até conseguir un espectáculo magnético que atrapa ao público na butaca. O director salientou tamén o intenso duelo psicolóxico que a obra tende entre as personaxes interpretadas por Carbajo, un doente recluído nun complexo psiquiátrico, e Chao no papel do seu psiquiatra, o Doutor Villaverde.

A Canción do Elefante é a oitava produción de Redrum Teatro, unha compañía compostelá que, dende a súa fundación en 2009, levou aos escenarios a obras de suspense como A Pensión, protagonizada por Rosa Álvarez, os espectáculos familiares Moito Conto, Roedores e A Nena Que Quería Navegar e comedias como Curriculum Vitae, Amor Flexible e Noiteboa.

As entradas para as catro funcións desta semana no Teatro Principal xa están a venda no despacho de billetes e na web de Abanca. O prezo de cada unha delas é de dez euros.

Sinopse: Un eminente psiquiatra desaparece da súa consulta. A última persoa que o ve é Miguel, un doente obsesionado cos elefantes. Malia a reticencia da enfermeira xefe do hospital, o doutor Villaverde asume o coidado do enfermo, disposto a obter del respostas sobre o colega desaparecido”.