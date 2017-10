Denuncian o estado de abandono da biblioteca de Bertamiráns en Ames

Ames, 5 de outubro do 2017 – O Partido Popular de Ames cualifica de chapuza a xestión do goberno municipal da biblioteca de Bertamiráns e solicita información sobre a desaparición de exemplares.

O PP denuncia que o concello ven de ser condenado a pagar unha indemnización por danos morais ao modificar as condicións de traballo do persoal da biblioteca de Bertamiráns.

O último episodio, según os populares, vén motivado polas obras que se van a realizar no Auditorio. As obras para elevar o escenario impiden a súa utilización, polo que a actividade de teatro infantil, que se realiza todos os martes de 17:00 a 19:00 horas, durante os meses de outubro, novembro e decembro, foi trasladada á biblioteca municipal, quedando por tanto suprimido o servizo de biblioteca.

O Grupo Municipal Popular de Ames lembra que en numerosas ocasións denunciou o estado de abandono en que se atopa a Biblioteca Municipal de Ames, servizo público adscrito á Concellería de Educación, e que presta os seus servizos nas denominadas Axencias de Lecturas de Bertamiráns e Milladoiro. Para o PP son alarmantes as deficiencias observadas no funcionamento da Biblioteca Pública Municipal. O sistema de devolución de libros, que debe estar exercido polo persoal da biblioteca, en numerosas ocasións delegase na conserxería. Así foi recentemente en Bertamiráns, coincidindo co inicio do curso escolar; mentres que en Milladoiro devólvense nun espazo habilitado na sala de lectura. Para o PP o máis preocupante é a apertura en momentos nos que non existe persoal municipal encargado da custodia dos fondos, atopándose estes ao alcance de calquera persoa; sen que exista un mínimo control para un posible furto de material.

Ante esta situación, a mediados do mes de xaneiro, o Grupo Municipal Popular solicitou ao goberno que procedese á realización dun novo inventario, e así ter coñecemento dos exemplares desaparecidos, ben por extravío ou por subtracción; e unha vez realizado o reconto solicitado procédase a notificar o número de exemplares desaparecidos.

A realización do inventario solicitado por fin realizouse entre os días 18 e 30 de setembro; polo que o Grupo Municipal espera resposta á información que pediu no seu día sobre o número de exemplares desaparecidos. Tamén solicitou información sobre o Importe do total dos fondos adquiridos de maneira onerosa, para o catalogo das Bibliotecas Municipais, desde o un de agosto de 2015 ao un de marzo de 2017; e relación de empresas ás que se adquiriu devanditos fondos. En relación con este último asunto, convén lembrar que entre as causas que deron lugar a unha das demandas laborais interpostas polos traballadores da biblioteca atópase a de retirar ao traballador a función de introducir no inventario de fondos os novos recursos provenientes de adquisicións onerosas, mentres que se lle permitiu continuar coa introdución dos fondos provenientes de doazóns.