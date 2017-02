Abe Rábade estrea no Teatro Principal de Compostela “Once”

Compostela, 15 de febreiro do 2017 – “Once” é o novo traballo do pianista Abe Rábade, editado por Nuba+Karonte. Gravado en formato trío xunto a Pablo Martín no contrabaixo e Bruno Pedroso á batería.

Algunhas pezas do repertorio de Rábade teñen un carácter experimental ‘Gotas’ é por exemplo unha transcrición literal de gotas de auga. Outros materiais teñen unha abordaxe rítmica máis matemática como o cruce entre valores rítmicos atípicos da peza ’11 contra 7′, ou unha abordaxe rítmica na súa dimensión máis tribal ou “groovy” (‘A Bruxa’ -arranxo dunha peza de Milladoiro, ‘Tule’, ‘Con Alma’ e ‘Cuarzo Branco’ ilustran isto). Abe Rábade fai unha homenaxe a Paco de Lucía, coa composición orixinal ’11 para Paco’ que contén unha clara influencia flamenca co concurso de Pablo Martín.

Por último Rábade completa o disco con pezas de pura inspiración harmónica e melódica como os standards ‘Once in a While’ ou ‘Smoke gets in your eyes’.

A formación actual do Abe Rábade Trío mantense desde 2008, tendo realizado numerosas gravacións e concertos en países como Alemaña, Brasil, México, Costa Rica, El Salvador, Chile, Guatemala ou Portugal