A AC O Galo presenta Os nomes do terror

Compostela, 14 de setembro do 2017 – A Asociación Cultural O Galo presenta esta tarde en Compostela o libro Os nomes do Terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron.

Os nomes do terror será presentado as oito e media da tarde no espazo enocultural Vide Vide e rematará cun coloquio no que intervirán Isabelle Kerdudo, secretaría da AC O Galo, Xoán Costa presidente de Sermos Galiza, o coordinador deste libro colectivo Xosé Ramón Ermida Meilán e o prof. de filosofía Xoán Carlos Garrido Couceiro, autor do capítulo que versa sobre os represores franquistas en Santiago e o papel de certos membros da igrexa católica no operativo represivo franquista en Compostela, incluido o sr. arcebispo.