Acerca de la educación

Ya sabemos que el trabajo de un profesor no se limita al horario de clase sino que prepara los trabajos y los evalúa, las vacaciones no coinciden con las de los alumnos porque se quedan más días terminadas éstas y van antes de comenzar el nuevo ciclo escolar para tareas complementarias. Un trabajo que hecho con responsabilidad conlleva un desgaste emocional importante.

No ayuda a los alumnos que un profesor deba reivindicar sus derechos.

Le pedimos al docente que en su curriculum y su planificación aborde temas que contemplen la individualidad y la diversidad para formar personas responsables,que sepan tomar decisiones y sean solidarios. Respetar las tradiciones que no incurran en maltrato sean de donde sean y que no promuevan una competencia inútil.

Necesitamos de los docentes amor y humor para tener el entusiasmo que contagie el placer por el conocimiento desechando métodos que confundan rigurosidad con eficacia.

Que cree un clima de confianza para que el alumno hable y sea escuchado con interés creando un vínculo enriquecedor.

Una formación y evaluación permanentes ayudará al profesor y a todos los que le rodeen

Por último, diría que se evitase la delación fomentando la compasión para hacer comprender que debe ponerse en el lugar del otro y no perjudicar a nadie, pensar que aquél que está a su lado es, por lo menos, tan inteligente como él y transmitir así el respeto por el otro. Compasión y respeto, sentimientos clave para evitar el acoso.

No es lo mismo ser crítico que criticar otra valiosa enseñanza para no desvalorizar.

Desde ya, como todos los seres humanos un profesor tiene defectos, por suerte ahora el maestro no es ese ser “sagrado” e intocable, y, como siempre, cuando hay alguna teoría se va de un extremo al otro. Tampoco es el caso reñir o golpear a un profesor … eso no es saludable, literalmente, pero si, hablar con él si nos parece que ha sido injusto porque no podemos ser cómplices de algo que perjudica a nuestro hija/o.

No sirven a nadie los profesores que siguen siendo alumnos y se anclan en ideas de la dirección del centro, muy ajenas a las suyas, con tal de seguir cómodos. Ni tampoco aquellos que se “vengan” de las injusticias recibidas con la horrorosa frase …”en mis tiempos”.

Conviene que diferencien habilidades innatas con conocimientos.

Deseo honestamente que haya vínculos humanos, afectivos, y no de jerarquía entre docentes, padres y abuelos. Esta, creo, es la mejor manera de tratar que la educación esté al servicio de una sociedad más justa y humana.

No confundamos el miedo con el respeto, ni que perder el miedo sea una falta de respeto.

Siempre fue difícil el trabajo de un maestro o profesor, ahora más aún. Niños de diferentes países comparten sala esto por suerte sabemos que enriquece y da idea del mundo y su diversidad. Pero estos niños son muchos por aula y no es cierto, como dijo un cínico que esto les ayude a ser más sociables. Los docentes deben adecuarse al alumno del siglo veintiuno usando las nuevas tecnologías que hacen más atractivo el aprendizaje ya que conviven con estos métodos desde pequeños, ésto no significa que no se esfuercen por aprender., si no que de esta manera se les hace ver lo útiles que pueden ser en sus tareas y los que no las conocen deben ser iniciados adecuadamente.

Creo que debemos hablar del problema de la educación a nivel mundial.

Por empezar los políticos deberían respetar su trabajo. Sería muy importante que el ministro de educación haya estado años frente a alumnos para saber de que va la cosa, y ubicarse en ese delicado equilibrio entre la teoría y la práctica.