Semana de actividades culturais a diario en Compostela

Compostela, 26 de decembro do 2016 – Esta semana tan especial na que nin é festivo nin deixa de selo Compostela acolle actividades culturais a diario ocupando os distintos espazos da cidade, repasemos algúns deles.

Monicreques de Kukas

Hoxe luns e mañá martes o teatro infantil de títeres enche o Teatro Principal, trátase da obra “O encoro enmeigado (das fragas do Eumes)” a cargo dos Monicreques de Kukas.

Nunha apartada e fermosa fraga vivían Xoaniña, unha nena alegre e rebuldeira, e o seu avó, Marcelino, un velliño moi sabido que contaba contos e lendas a esgalla, e sabía predicir o tempo sen ter que consultar en internet… Pero, as cousas non sempre son coma un quere, e así foi que un día gris e anubrado apareceron uns señores serios e rexos… puxéronse mans á obra, comezaron a construír un gran encoro.

Un tempo escuro asemellaba querer rematar coa fraga… Xoaniña pediulle a seu Avó que tomara cartas no asunto… a golpe de campá chamou á asemblea urxente a todos os seus amigos, os seres máxicos que vivían na fraga…. e foron chegando de un en un, ou en grupiños… Todos estiveron de acordo, e os animaliños e os peixes ofrecéronse a axudar no que fixeran falta, e de contado e todos se puxeron en faena…

No ‘Encoro enmeigado (das fragas do Eume)’ se poñen en valor elementos da nosa tradición xunto a problemas que o mundo moderno ten que enfrontar como a utilización dos recursos naturais para producir enerxía e como se pode chegar a un equilibrio co ecosistema sen deixar de lado o progreso. E todo isto nunha montaxe que mestura pasado e presente, maxia e realidade, respecto polo medio ambiente e progreso sostible nunha posta en escena divertida, poética e plasticamente moi atractiva para o espectador.

Autor: Marcelino de Santiago (Kukas) Intérpretes: Miguel Cabaleiro, Kukas e Isabel Rey Deseñador de marionetas e escenografía: Marcelino de Santiago (Kukas) Deseño iluminación: Miguel Cabaleiro Vestiario: Isabel Rey Construción marionetas e escenografía: Kukas e X. M. Botana Dirección: Isabel Rey cando e onde Luns 26 decembro 2016 18:00 Martes 27 decembro 2016 18:00 Teatro Principal

Cántigas e Agarimos

A Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, un dos grupos históricos adicados á recuperación cultura tradicional de Galicia, presenta “Balbino”. A obra de Xosé Neira Vilas, “Memorias dun neno labrego” serve como punto de partida para crear unha proposta multidisciplinar que medra ao longo das diferentes escenas, e na que colaboran o Departamento de Arquitectura Efémera da EASD Mestre Mateo e a compañía de teatro Ditea.

‘Balbino’ conxuga baile e música como recursos obvios, así como outros non tan previsibles pero enormemente relevantes, que acompañan a un reparto de máis de 90 artistas para situar ao público no escenario vital dun neno de aldea, pero dende un punto de vista orixinal.

A novela “Memorias dun neno labrego”, de Xosé Neira Vilas, serve como punto de partida para reflexar a sociedade galega de mediados do século XX: as clases sociais, o éxodo, os costumes ou a rebelión reprimida.

cando e onde Martes 27 decembro 2016 21:00 Auditorio de Galicia

Na recreación deste escenario físico e cronolóxico participan importantes institucións artísticas, como a EASD Mestre Mateo (Departamento de Arquitectura Efémera) e a compañía de teatro Ditea de Santiago de Compostela.

Coidado ao máximo nos detalles, cheo de contido e de sorpresas, “balbino” emprega todas as expresións da identidade galega ó seu alcance para lanzar unha mensaxe sinxela pero moi poderosa sobre quen somos e cal é o noso patrimonio.

Pablo Díaz e Tic, tac, toc

O mércores a música para xente miúda será a protagonista coa formación Tic, tac, toc actuando no Teatro Principal.

A banda composta por seis músicos de grande prestixio fai un percorrido por diferentes estilos musicais: folk, pop, rock… para xente miúda, e cantarán temas divertidos do último traballo Tic, tac, toc, así e repasarán os máis emblemáticos dos anteriores traballos.