Adif modifica o contrato da estación de Compostela e integra nun edifico e pasarela

Compostela, 5 de agosto do 2017 – Adif Alta Velocidade decidiu licitar de inmediato, de forma conxunta, a redacción dos proxectos para a nova estación ferroviaria de Santiago de Compostela e a pasarela sobre as vías que garantirá a intermodalidade, o tránsito cara á estación de autobuses e a permeabilidade urbana sobre as vías.

En virtude do convenio asinado o 15 de xuño de 2016 entre o Ministerio de Fomento, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago, Adif adxudicou a Ineco, en abril de 2017, un contrato para a redacción do proxecto de pasarela peonil sobre as vías.

Tras as primeiras reunións de traballo mantidas entre as tres administracións asinantes, púxose de manifesto que a pasarela sobre vías é un elemento que, ao preverse cunha cuberta, terá gran relevancia estética dentro do conxunto xa que será o acceso ao futuro edificio da estación ferroviaria.

Tamén quedou claro que cando se licitase a redacción do proxecto da estación ferroviaria, esta quedaría fortemente condicionada pola estética da pasarela deseñada con anterioridade, limitando de forma significativa a consecución dun bo proxecto para a cidade.

Dado que é posible licitar un único contrato de redacción de proxectos en varias fases pero garantindo unha unidade formal e estética absoluta entre eles, Adif decidiu desistir do contrato anterior, adxudicado en abril, e licitar de inmediato un novo concurso para a redacción de ambos proxectos (pasarela e estación) de forma conxunta.

O prazo total para ambos os traballos é de 24 meses, manténdose o prazo parcial de 6 meses para a redacción do proxecto da pasarela, respecto ao contrato anterior, pero adiantando a redacción do proxecto da estación, que ata agora non tiña data fixada.

O importe de licitación é de 1,4 millóns de euros (IVE incluído) e contempla a redacción dos proxectos básicos e de construción tanto da pasarela como do edificio da estación.