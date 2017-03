Os empresarios do Milladoiro reclamas solucións ao problema do lixo

Ames, 29 de marzo do 2017 – Desde a Asociación de Empresarios, Comerciantes Profesionais do Milladoiro, AEMI, denuncian a situación que vive o Milladoiro nas últimas semanas, con rúas cheas de lixo durante días e sin que, según din, se saiba realmente cando solucionarase o problema.

AEMI entende que o problema do lixo nace fora do ámbito do concello pero explica que cando se mantén durante semanas é o concello o que debe tomar a iniciativa. Os empresarios valoran en positivo as xestións feitas diante da Mancomunidade do Barbanza pero din que “a realidade e que as cartas enviadas non recollen o lixo e as rúas seguen igual” aludindo as comunicacións entre concello e concesionaria.

Os empresarios lembran que no Milladoiro viven 12.000 persoas polo que a situación vai máis alá das reclamacións dos comerciantes e, de non tomar solucións inmediatas, pódese converter nun problema de saúde pública.