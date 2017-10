Agrón celebra as festas na honra de Santo André e da Virxe do Rosario

Ames, 7 de outubro do 2017 – A parroquia de Agrón en Ames celebra as súas festas esta fin de semana, dedicadas a honra do Santo André e á Virxe do Rosario.

Ao longo da fin de semana, haberá misas solemnes e diferentes actuacións musicais. Como todos os anos, a programación dos festexos foi organizada pola comisión de festas de Agrón, que este ano contou cunha maior presenza da mocidade da parroquia.

As festas de Agrón comezan hoxe, na honra do Santo André. As 13:00 horas, terá lugar unha misa solemne, cantada pola Coral de Bugallido. A continuación haberá sesión vermú, da man do grupo Alca, que tamén estará á noite seguida da discoteca móbil CDC.

Malñá domingo, 8 de outubro, conmemórase a Virxe do Rosario. Este día, en Agrón, haberá unha misa rezada ás 11:00 horas, mentres que ás 13:00h terá lugar unha misa solemne, seguida dunha procesión acompañada polo grupo de gaitas Os Castros, que tamén animará a sesión vermú.

Como todos os anos, os festexos foron organizados pola comisión de festas de Agrón, que este ano contou cunha maior participación da mocidade da parroquia que ademais está a avaliar a posibilidade de pór en marcha unha asociación xuvenil, co obxectivo de dinamizar a parroquia.