Un violonchelo con máis de 300 anos soará coa Real Filharmonía nas mans de Alban Gerhardt

Compostela, 14 de marzo do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia celebra o seu concerto semanal de abono este xoves, 16 de marzo, no Auditorio de Galicia, ás 20:30 horas, baixo a batuta do director titular e artístico da agrupación, Paul Daniel e co violonchelista Alban Gerhardt.

O público terá a oportunidade de escoitar o Concerto para violoncelo nº 2 do compositor austriaco Franz Joseph Haydn (1732-1809), coñecido como o “pai da sinfonía” debido á súa contribución ao xénero. Esta obra, que encerra unha gran complexidade para o solista, será interpretada polo aclamado violonchelista alemán.

Alban Gerhardt leva 25 anos impactando no público de todo o mundo coa súa intensa musicalidad, a súa presenza no escenario e a súa insaciable curiosidade artística. Destaca o seu don para arroxar nova luz sobre as obras de repertorio, xunto co seu interese pola investigación de novas partituras de séculos pasados e actuais. A súa carreira internacional relanzouse tras o seu debut coa Filarmónica de Berlín en 1991. Ao longo da súa traxectoria tocou coas mellores orquestras de toda Europa, América, Asia e Australia; dirixido por grandes mestres. Entre os seus próximos recitais, actuará en Montreal, no Konzerthaus de Berlín e na Biblioteca do Congreso en Washington.

Comparte os seus descubrimentos co público máis aló da tradicional sala de concertos. Nesta liña, levou a cabo proxectos de difusión por Europa e Estados Unidos, incluíndo actuacións e talleres, non só en escolas e hospitais, senón tamén sesións pioneiras en diferentes espazos públicos e mesmo en reformatorios. A súa colaboración coa compañía ferroviaria alemá Deutsche Bahn levouno a realizar actuacións en directo nas principais rutas de proximidade en Alemaña.

Colabora con compositores contemporáneos, memorizando case sempre o seu parte antes das estreas. Artista moi aclamado, gañou diversos premios en certames musicais, entre eles tres Klassik Boto Awards. E a súa gravación do Concerto para violoncelo de Unsuk Chin, publicado por Deutsche Grammophon, recibiu o Music Magazine Award da BBC e foi nomeado para un Premio Gramophone en 2015. Alban Gerhardt toca un violoncelo Matteo Gofriller que data do ano 1710.

Obras de Benjamin Britten e Stravinski

Os músicos tocarán ademais a Sinfonia dá Requiem do británico Benjamin Britten (1913-1976). Tamén soará a Sinfonía para instrumentos de vento (versión de 1947) do compositor ruso Ígor Stravinski (1882-1971). E o concerto concluirá coa Sinfonía en tres movementos de Stravinski.

Charla previa co director Paul Daniel

Antes da celebración do concerto, o público asistente terá a oportunidade de manter unha charla previa co director Paul Daniel. Será ás 19:45 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Esta iniciativa enmárcase dentro da experiencia “Convers@ndo con”, que promove a RFG antes de cada concerto, coa finalidade de achegar a música ao público de maneira informal e distendida. Poderase participar neste encontro presentando a entrada do concerto.