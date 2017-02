Alumnos de Silleda converten os versos de Rosalía de Castro en doces

Silleda, 22 de febreiro do 2017 – Alumnas de Sexto de Primaria do Colexio Plurilingüe María Inmaculada coa colaboración do Equipo de Normalización Lingüística converten poemas de Rosalía de Castro en Caramelos.

A iniciativa nace co motivo do Día de Rosalía de Castro e os “doces poemas” estarán a disposición do público nas dependencias do concello.

O alcalde, Manuel Cuiña e a concelleira de Cultura Ana Luisa González eloxiaron esta fermosa iniciativa que vén a completar as actividades celebradas estes días en Silleda con motivo do 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro