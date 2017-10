O alzhéimer no ciclo “Falemos de Saúde” en Ames

Ames, 18 de outubro do 2017 – O xoves, 19 de outubro, ás 18:30 horas, o local de JUPEMI no Milladoiro (rúa Figueiras, nº3, baixo) acollerá unha nova charla do ciclo “Falemos de Saúde”, nesta ocasión, sobre alzhéimer e outras demencias.

Nela, abordaranse as causas, os síntomas e as diferentes fases desta enfermidade, así como os tipos de demencias máis frecuentes. A responsable desta sesión será Lucía Fandiño , traballadora social da Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos de Alzhéimer (AGADEA). Na charla tamén se ofrecerá información sobre os diferentes servizos que presta a asociación.

A charla tamén se centrará na incidencia do alzhéimer e das demencias en Galicia, unha problemática que afecta a máis de 100 000 persoas. Lucía Fandiño introducirá, tamén, a labor de Agadea ao longo destes anos, desde a súa fundación no ano 1994. A asociación ofrece servizos de información e de formación, de voluntariado e de prácticas, de atención psicolóxica, de fisioterapia e transporte e de asesoramento xurídico, entre outros. Alén diso, tamén ten programas de envellecemento activo e de estimulación terapéutica e organiza campañas de sensibilización. No total, en Galicia, existen 13 asociacións de axuda ás persoas con alzhéimer e demencia. Unhas asociacións que agrupan a máis de 5000 familias e 200 profesionais.

A concelleira de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Luísa Feijóo, destaca que o máis importante deste programa é “ a posta en valor do concepto de saúde, entendéndoo máis como un dereito que como unha obriga”. “O programa ‘Falemos de Saúde’ pretende ser un espazo de xuntanza, de debate e reflexión, onde se aborden aspectos da saúde desde unha perspectiva biopsicosocial e de xénero”, engade Luísa Feijóo.

As charlas-obradoiros que quedan por impartir estarán centradas no control do estrés, da ansiedade e nas técnicas de relaxación, na prevención da drogodependencia, na corresponsabilidade e igualdade e na adición sen substancia. No mes de outubro, alén da do alzhéimer, tamén se desenvolverá a charla relativa ao control da ansiedade e do estrés.