Amal proxecta Cairo Jazzman, Headbang Lullaby e Os cabalos de Deus na xornada de hoxe

Compostela, 27 de outubro do 2017 – A Semana de Cinema Euroárabe AMAL 2017 chega ao seu fin coa proxección das películas Cairo Jazzman, Headbang Lullaby e Os cabalos de Deus.

A primeira película será Cairo Jazzman, as oito da tarde, dirixida este 2017 por Atef Ben Bouzid.

A trama conta como o apaixonado Amr Salah, un compositor e músico de jazz exipcio, tenta organizar o Cairo Jazz Festival. Esta será unha empresa arriscada, non só pola súa limitada experiencia, senón tamén polo clima social cada vez máis intolerante. O filme convértese nun retrato atmosférico da capital exipcia. Atef Ben Bouzid é un director e produtor alemán que comezou a súa carreira como xornalista de Euronews, AFP e ARD. Vive e traballa en Berlín. Cairo Jazzman é o seu debut como director.

Enfrontamentos sociais e históricos do pobo marroquí

Ás 22:00 horas será a quenda de Headbang Lullaby, unha produción creada por Francia, Líbano, Catar e Marrocos en 2017 e dirixida por Hicham Lasri. A ficción recolle como o 11 de xuño de 1986, despois de que Marrocos fixese historia futbolística ao derrotar inesperadamente a Portugal no Mundial de México, o oficial Daoud recibe a orde de vixiar unha ponte nos arredores de Casablanca que pasa por encima dunha autoestrada deserta e une a dúas comunidades hostís, xa que poderían recibir a visita do rei Hassan II. Alí, Daoud terá que lidar coas particulares poboacións locais, así como facer fronte ás vítimas das revoltas do pan de 1981, nas que participou como garda do goberno. A cinta aborda os temas da historia e o pobo marroquí, os seus enfrontamentos sociais e históricos, así como a natureza da relación entre as institucións e o pobo.

Hicham Lasri naceu en Casabranca. Comezou realizando guións e o seu primeiro texto foi dirixido por Omar Chraibi, e a continuación colaborou con directores da talla de Taieb Louhichi, Lahcen Zinoun, Rachid Ou Ouali e Nabil Ayouch. Headbang Lullaby é a súa quinta longametraxe, unha continuación da súa serie de contos de fadas surrealistas e psicodélicos. Comezou en 2014 con The Sexa Is Behind, á que lle seguiu Starve Your Dog en 2016.

A conversión de mozas en terroristas

E para pechar o festival, a sesión golfa, ás doce da noite, coa película Os cabalos de Deus, dirixida por Nabil Ayouch e coproducida por Bélxica, Francia e Marrocos en 2012. Baseada na novela As estrelas de Sidi Moumen de Mahi Binebine, a cinta traza a biografía ficcional dos membros da célula terrorista que provocaron unha onda de atentados o 16 de maio de 2003 en Casablanca. A longametraxe documental mostra en clave realista o proceso de alienación e conversión en potenciais terroristas de mozos procedentes de contornas sociais conflicivos, abandonados á súa sorte.

Durante case dúas horas nárrase a historia de dous irmáns que evolucionan ata converterse en mártires pola fe islámica. O título fai referencia á frase Voade, cabalos de Deus coa que o profeta Mahoma convocaba á Yihad, agora reinterpretadas por certas células. O filme foi exhibido na sección oficial a concurso Un certain regard do Festival de Cannes en 2012 onde conseguiu o Premio François Chalais e recibiu varios galardóns como a Espiga de Ouro á mellor película no Festival de Valladolid- Seminci, o premio ?MovieZone? do Festival de Róterdan e o Lumière á mellor película estranxeira de fala francesa en 2014.

Nabil Ayouch naceu en París en 1969 e desenvolve o seu labor dacabalo entre Casablanca e París. Dirixiu curtametraxes, Lles Pierres bleues du désert (1992), longametraxes como Mektoub e Ali Zaoua, príncipe de Casablanca (2000) que representaron a Marrocos na carreira polos Óscar. Máis tarde dirixiu Une minute de soleil en moins (2003) e Whatever Lola Wants (2008).

Fundou Ali NProductions, unha produtora cuxo propósito é apoiar o lanzamento de mozos directores, o colectivo G.A.R.P. para reunir a autores, directores e produtores e a Coalición Marroquí para a Diversidade Cultural. Puxo en marcha o Programa MEDA de apoio á industria audiovisual, que presta axuda a produtores e guionistas dos dez países que ocupan a ribeira sur do Mediterráneo. E participou na creación da Asociación Marroquí Contra a Piratería, que actualmente preside. Este ano estreará o filme Much Loved, mentres que está a traballar no seu novo proxecto Nous trois ou rien.