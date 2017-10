Amal proxecta Lume no mar sobre os refuxiados que chegan a Lampeduso

Compostela, 24 de outubro do 2017 – As oito de esta tarde Amal proxecta Lume no mar, unha cinta, de produción francoitaliana, que rodouse en 2016 baixou a dirección de Gianfranco Rosi.

Lume no mar conta a historia de Samuele, un neno de 12 anos que vive na illa de Lampedusa, vai á escola e gústalle tirar coa fonda e ir de caza. Gústalle xogar en terra firme, a pesar de que todo á súa ao redor fala do mar e dos homes, mulleres e nenos que tentan cruzalo para chegar ata alí.

A illa de Lampedusa é o punto máis meridional de Italia, que desde 1990 converteuse nun lugar masivo de desembarco de inmigrantes ilegais procedentes de terras africanas. En pouco máis de 20 anos, máis de 20.000 persoas afogáronse durante a travesía para alcanzar o que para moitos supón vía de entrada a Europa, e que lles debería permitir escapar da guerra e a fame.

Este documental gañou en 2016 o Oso de Ouro do Festival Internacional de Cinema de Berlín e estivo nomeado a mellor documental nos Premios Óscar e César. Aínda que este non foi o primeiro galardón para un traballo de Rosi, que xa se alzou co León de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Venecia de 2013 coa película Sacro GRA.

As manifestacións de 2013 en Exipto

Amal continuará ás 22:00 horas con Eshtebak-Clash (custo 3 euros), unha película de ficción producida por Exipto, Francia, EAU e Alemaña en 2017 e dirixida por Mohamed Diab. A cinta está

ambientada no Cairo, no verán de 2013, dous anos despois da revolución exipcia. Por mor da expulsión do presidente Morsi, un camión da policía leva a decenas de manifestantes con conviccións políticas e relixiosas diferentes, e non se sabe se van lograr superar as súas diferenzas para saír adiante. A cinta aborda o fundamentalismo islámico a través dun thriller que se desenvolve por completo nunha furgoneta de policía. A película participou na sección “Un Certain Regard” do Festival de Cannes 2016 e recibiu os premios a mellor novo director e mellor fotografía en 2016 no Festival de Valladolid ? Seminci.

Mohamed Diab é un galardoado escritor e director, cuxo traballo a miúdo céntrase en problemas apremiantes na sociedade exipcia, como a súa opera curmá?Cairo 678? sobre tres mulleres que fan fronte ao chovinismo masculino e ao acoso sexual.