Ameneiro, en Teo, vive a festa do Monte Carmelo

Teo , 8 de setembro do 2017 – A romaría do Monte Carmelo celébrase hoxe e mañá na aldea de Ameneiro, na parroquia de Calo en Teo.

Ameneiro é unha pequena aldea as costas da N-550 que pertence a parroquia de Calo, unha das máis grandes de Teo. Hoxe e mañá sábado este lugar celebra unha das romarías máis tradicionais da bisbarra, a do monte Carmelo.

Florencio Buján, un dos responsables da comisión de festas cóntanos como naceu esta celebración

A capela do Carmelo dou durante moitos anos cartos aos propietarios que a coidaban e organizaban a festa con eses donativos ata que un bo día toparon coa igrexa

A organización da festa depende da capacidade económica que é o mesmo que dicir da xenerosidade do veciños

A maiores está a burocracia, a gran cantidade de documentación e de requisitos que a administración pon as comisións de festas, unhas condicións que chegan ata facer responsable aos organizadores de problemas das orquestras como demostra o feito de que teñan que entregar no concello a ITV dos camións

Son as miles de festas como as do Carmelo de Ameneiro as que cada ano manteñen unidas as aldeas, xa sexa aportando cartos, preparando o entorno ou simplemente acudindo estas celebracións forman parte do patrimonio galego. Vendo as dificultades que cada ano enfrontan os veciños para sacalas adiante ata o máis ateo comeza a crer en milagres.

Esta noite, desde as 11, a orquestra Televisión e o discomóbil Troula amenizaran a velada ata as 00.30 na que se votarán os Fogos do Carmelo.

Mañá sábado será o día grande que comezará a partir das 8 da mañá con dianas e alboradas. As doce e media misa solemne coa Coral Polífónica da Sociedade recreativa de Calo e a continuación sesión vermú coa orquestra Xacobeo. Xa pola noite o Carmelo pechará a edición 2017 coas orquestras Xacobeo e Gran Parada.