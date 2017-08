Ames adxudica o servizo de psicomotricidade para os dous próximos cursos

Ames, 6 de agosto do 2017 – A Xunta de Goberno Local de Ames vén de aprobar a adxudicación do servizo de psicomotricidade educativa e preventiva á empresa Fundación de Estudios e Análises.

No pasado mes de abril o Concello de Ames sacou a concurso o novo contrato do programa de psicomotricidade educativa e preventiva. Unha vez finalizado o proceso de licitación, a Xunta de Goberno Local, vén de aprobar este venres a adxudicación deste servizo educativo, que terá unha duración inicial de dous anos, podendo prorrogarse anualmente ata un máximo de catro anos (incluído período inicial e prórroga).

O prezo de cada sesión por alumno é de 3,67 euros. Tendo en conta esta contía o custo total do contrato ascende a 28.736,10 euros. Durante os cursos 2017-2018 e 2018-2019 impartiranse un total de 7.830 sesións. Neste programa trabállanse tres áreas principalmente que son a nivel motor, cognitivo e socio-afectivo.

O programa de psicomotricidade educativa e preventiva, que está dirixido aos nenos/as de 3, 4 e 5 anos (etapa de educación infantil), desenvólvese nas aulas de psicomotricidade dos colexios de infantil, en Bertamiráns no CEIP A Maía e no CEIP Agro do Muíño, e no Milladoiro na escola infantil desta localidade. A actividade levarase a cabo cunha periodicidade dunha sesión semanal, cunha duración dunha hora, o longo do curso escolar. O obxectivo xeral que se persegue co programa de psicomotricidade educativa preventiva é favorecer o desenvolvemento do neno.