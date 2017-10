Ames arranxa o camiño de Oca á Igrexa

Ames, 8 de outubro do 2017 – Nos próximos días comezaran as obras de acondicionamento do camiño de Oca á Igrexa no que o concello de Ames investirá máis de 70.000 euros.

Este arranxo en Oca, na parroquia de Ames, é unha vella demanda dos veciños e executase con fondos propios incluidos no orzamento de este ano.

Os traballos realizaranse en dous treitos: un de 930×4,00 e outro de 300×4,00 metros. Para mellorar a capa de rodaxe repararanse as fochancas existentes e aplicarase cinco centímetros de aglomerado en quente en toda a plataforma e un rego de imprimación. No proxecto tamén se recolle a canalización de 586 metros de tubaria de PVC de 400 milímetros de diámetro e maila execución de 15 arquetas con sumidoiro para a recollida de augas pluviais. Previamente, será necesario realizar a escavación de dunha zanxa e o posterior recheo compactado da mesma.

Por outra banda, no proxecto de Oca á Igrexa, recóllese a execución de 494 metros de cuneta de seguridade revestida de formigón para o correcto drenaxe lonxitudinal, o desbroce e maila limpeza de bordes e a sinalización horizontal con pintado de liñas nos bordes.

O concelleiro de Obras, Blas García, amosou a súa satisfacción polo comezo destas obras e dixo que “os veciños e as veciñas de Ames merecen este investimento importante co que non só se mellora a estrada de acceso a Oca, senón que tamén se mellora en seguridade ao crear en algúns puntos perigosos unhas sendas para os e as veciñas”.

Pola súa parte o alcalde, José Miñones, manifestou que “a aposta polo rural deste Goberno está clara, e neste ano son moitos os investimentos realizados nas parroquias amesás que melloran as condicións de moitos núcleos”. Miñones continuou dicindo que “sabemos que aínda queda moito por facer, pero nos dous anos de mandato que quedan seguiremos a realizar unha aposta clara polos veciños e veciñas que viven no noso rural”.