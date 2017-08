Ames amplía 15 día o prazo das axudas as festas populares e asociacións culturais

Ames, 31 de agosto do 2017 – A Xunta de Goberno Local de Ames aprobou a ampliación do prazo para que as asociacións culturais, asociacións veciñais e comisións de festas presenten as súas solicitudes para optar ás convocatorias de axudas municipais.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o vindeiro 12 de setembro co que ampliase en 15 días.

As solicitudes poden ser presentadas tanto no Rexistro Municipal da Casa do Concello e no Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, como nas Oficinas Xerais do Milladoiro. O Rexistro Municipal permanece aberto de luns a venres, en horario de 9:00h a 14:00 horas. Na sección de Convocatorias da web municipal pódense consultar as bases e anexos destas dúas liñas de axudas.

Desde o concello explícase que “A ampliación en 15 días do prazo inicialmente establecido para a presentación de solicitudes a estás dúas convocatorias de axudas, débese principalmente á petición que fixeron varias asociacións culturais e de veciños para que lles dese tempo de achegar toda a documentación que se require nas bases. O prazo de presentación coincidía en pleno mes de agosto, un período no que moitas persoas están de vacacións, polo que o concello decidiu amplialo ata mediados do mes de setembro”.

Para a realización de actividades levadas a cabo por parte de asociacións culturais (exercicio 2017) destínase un total de 40.000 euros. A estas subvencións, poderán optar todas as asociacións culturais ou veciñais do concello de Ames, que realicen actividades de índole cultural. Estas asociacións deben estar legalmente constituídas e deben figurar inscritas no rexistro municipal de asociacións, cos datos de inscrición debidamente actualizados. Cumpridas estas condicións, as asociacións poderán obter ata un máximo do 80% do orzamento total das actividades de índole cultural desenvolvidas, así como da adquisición de material inventariable.

Subvencións de concorrencia competitiva

Este ano, a Concellaría de Educación e Cultura unificou dentro dunha mesma convocatoria as diversas liñas de axudas de concorrencia competitiva e con criterios obxectivos existentes. Da mesma maneira, tamén eliminou as subvencións nominativas que se viñan concedendo en edicións anteriores. Cómpre destacar tamén que as bases das axudas ás asociacións culturais e á realización de festas populares foron modificadas no pasada ano, despois de abrir un proceso de participación no que interviron diversas asociacións culturais e agrupacións de veciñas e veciños.