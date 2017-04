Ames programa para final de mes un obradoiro de cantos de berce

Ames, 18 de abril do 2017 – Até o día 27 está aberto o prazo para inscribirse no obradoiro de cantos de berce “Nanas para acolar” que impartirá Ugia Pedreira na mañá do sábado 29 de abril na Casa da Cultura do Milladoiro, en Ames.

O obradoiro de cantos de berce, que se encadra dentro do programa Apego, ten como finalidade recuperar e aprender cancións tradicionais e de autoría e afondar na importancia que os arrolos teñen no desenvolvemento evolutivo dos cativos e das cativas.

“Nanas para acolar” está dirixido a familias con nenos e nenas de cero a tres anos e a familias que están agardando un bebé. As familias que desexen participar teñen que enviar un correo a normalizacion@concellodeames.gal. Hai vinte prazas que se adxudicarán por orde de inscrición.

“Os cantos de berce teñen un enorme poder emocional e constitúen un dos xeitos máis importantes de crear vínculos afectivos e de transmitir o amor e a lingua xa desde o útero”. Deste xeito maniféstase Rosa Moreiras, técnica de normalización lingüística do Concello de Ames, ao falar deste obradoiro a través do que 20 familias de Ames terán a oportunidade de coñecer e prender cantos de berce tradicionais e nanas de autoría.

A cantante Ugía Pedreira, integrante de grupos como Marfull, Nordestínas e impulsora da aCentral Folk, será a encargada de impartir o obradoiro. Aprenderanse diferentes e variados cantos de berce para transmitirlles a lingua ás crianzas e afondarase na importancia e no poder emocional que teñen as nanas e nos vínculos que a través delas se establecen desde o útero. Falarase do impacto e o poder sentimental que ten a voz no mapa emocional que nos acompaña desde a nenez e das súa relación cos sentimentos de medo, cólera, alegría…

Esta actividade encádrase no programa Apego, un proxecto de dinamización sociolingüística que procura incrementar a porcentaxe de nenos e nenas que reciben o galego desde o berce e arroupar o seu uso no proceso de socialización ata os 6 anos. Para ese proceso de incentivar, favorecer e colaborar na socialización en galego da infancia facilítanselles ás familias materiais, tanto físicos (unha caixa de benvida cunha mantiña-apego, un álbum de primeiras experiencias, un libro informativo sobre transmisión lingüística e crianza, un adhesivo, un medidor, un disco de música infantil en galego de diferentes grupos e estilos, etc.) coma virtuais a través do sitio web www.apego.gal.

Ademais de facilitar información, materiais e recursos, a través do programa tamén se procura crear espazos de socialización en galego e desenvólvense actividades, nuns casos formativas e máis dirixidas a nais e pais, coma este obrdoiro, e noutros casos máis de dinamización, dirixidas tamén aos nenos e ás nenas.